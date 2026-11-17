La Selección Colombia terminó su calendario de 2026 con un empate que dejó poco para celebrar. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó 0-0 frente a Chile, en un amistoso que tuvo más interrupciones, dificultades ofensivas y preocupaciones físicas que emociones frente a los arcos.

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La ‘Tricolor’ llegó a territorio chileno con la intención de repetir el triunfo que había conseguido cuatro días antes en Cali, cuando derrotó 1-0 a la ‘Roja ‘gracias a un autogol de Guillermo Maripán. Sin embargo, el segundo capítulo de esta doble confrontación tuvo un desarrollo diferente.

Chile comenzó con mayor iniciativa, presionó en campo colombiano y encontró espacios para inquietar al arquero Aldair Quintana. Darío Osorio fue uno de los jugadores que más complicó a la defensa visitante, especialmente con sus remates de media distancia y las acciones de pelota quieta.

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Quintana respondió cuando fue exigido y evitó que el conjunto dirigido por Nicolás Córdova encontrara la ventaja. Una de sus intervenciones más importantes llegó después de una acción que terminó con un remate peligroso de Nils Reichmuth.

Colombia, por su parte, tuvo dificultades para construir ataques y conectar a sus hombres ofensivos. La selección nacional necesitó varios minutos para encontrar mayor tranquilidad con la pelota, mientras intentaba superar la presión del equipo local.

El encuentro también tuvo un episodio que pudo cambiar su historia: una falta de Vicente Pizarro sobre Daniel Muñoz dentro del área terminó en penalti para los colombianos.

Sin embargo, Luis Javier Suárez no pudo aprovechar la oportunidad. El delantero cobró desde los once pasos, pero el arquero Lawrence Vigouroux adivinó la dirección del disparo y evitó la anotación.

La oportunidad desperdiciada dejó a Colombia sin una ventaja que habría podido modificar el desarrollo del compromiso. Aunque la ‘Tricolor’ consiguió equilibrar el trámite después de esa acción, no encontró la claridad necesaria para romper el cero.

Dos lesiones preocuparon a Néstor Lorenzo durante el partido

Más allá de las dificultades futbolísticas, el cuerpo técnico colombiano tuvo que afrontar dos situaciones que encendieron las alarmas. La primera ocurrió con Dávinson Sánchez. El defensor tuvo un inconveniente físico durante los primeros minutos, intentó continuar en el terreno de juego, pero finalmente tuvo que solicitar el cambio.

El zaguero abandonó el campo y fue reemplazado por Jhon Lucumí, en una modificación que obligó a Lorenzo a reorganizar su defensa cuando apenas comenzaba el compromiso.

La segunda preocupación llegó antes del descanso y tuvo como protagonista a Gustavo Puerta. El mediocampista sufrió una acción desafortunada que comprometió su rodilla izquierda y terminó mostrando evidentes gestos de dolor.

El futbolista del Olympiacos tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, mientras sus compañeros y el cuerpo médico lo acompañaban. Juan Manuel Rengifo ingresó en su lugar.

Las dos situaciones terminaron convirtiéndose en uno de los aspectos más preocupantes de la presentación colombiana, especialmente porque se trataba del último compromiso del año y varios jugadores regresarán a sus clubes para continuar la temporada.

Colombia no encontró el gol y cerró el 2026 con empate ante Chile

En el segundo tiempo, Colombia intentó mejorar su funcionamiento y buscar alternativas para acercarse al arco de Vigouroux.

El ingreso de Jhon Solís por Jefferson Lerma fue uno de los movimientos de Lorenzo para reorganizar el mediocampo. También hubo espacio para futbolistas jóvenes, como Matías Orozco, quien tuvo una oportunidad interesante con un remate desde fuera del área que obligó a intervenir al arquero chileno.

Juan Manuel Rengifo también intentó aprovechar una pelota quieta, aunque su ejecución terminó por encima del arco.

Chile, entretanto, buscó recuperar el protagonismo que había tenido durante algunos pasajes de la primera mitad, pero tampoco consiguió traducir sus aproximaciones en una anotación.

El compromiso perdió intensidad ofensiva con el paso de los minutos. Las modificaciones y las interrupciones dificultaron que alguno de los dos seleccionados encontrara continuidad para construir una jugada decisiva.

Finalmente, el árbitro señaló el cierre del encuentro con un 0-0 que dejó a Colombia sin goles en su última presentación de 2026.

La ‘Tricolor’ se despidió del año después de una doble confrontación con Chile que terminó con una victoria por 1-0 en Cali y un empate sin anotaciones en Santiago.

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