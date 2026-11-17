Este martes, a partir de las 6:00 de la tarde, la Selección Colombia tendrá su último compromiso del año, pues se mide con Chile en Santiago para disputar el segundo encuentro de esta fecha Fifa.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Colombia bailó sabroso a Chile y escaló a la cima de las Eliminatorias; así está la tabla)

El combinado nacional viene de ganarle 1-0 a este mismo equipo el viernes pasado en Cali, por lo que espera reafirmarlo en este encuentro que será ahora en la capital chilena.

Para eso, el técnico Néstor Lorenzo presentó a su alineación titular y sorprendió a varios, ya que hay varias novedades con jugadores que van incluso a debutar en el combinado nacional.

Lee También

Titular de Colombia para el partido vs. Chile

Estos son los elegidos por el técnico argentino para este compromiso, que es el último del año para el combinado nacional:

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑 Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Chile 🇨🇱 𝐞𝐧 𝐞𝐥 segundo 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/fIeQ3POJv9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2026

Entre los principales cambios aparecen, por ejemplo, Aldair Quintana en el arco, Kevin Andrade y Juan David Cabal en la defensa, Matías Orozco y Daniel Arcila en el medio campo y Camilo Mena en el frente de ataque.

Este último, por ejemplo, tendrá sus primeros minutos con la camiseta del conjunto colombiano, pues fue convocado de forma sorpresiva y ahora mostrará sus características en este encuentro.

A qué hora es Colombia vs. Chile

Este encuentro, que será en el estadio Monumental David Arellano, será a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

(Ver también: Detuvieron a leyenda de la Selección Chile por grave caso de abuso que habría cometido)

Dónde ver Colombia vs. Chile

Este encuentro contará con la transmisión tanto del canal Caracol como de RCN en sus canales de televisión, como en las plataformas digitales y canales de YouTube.

Además, si quiere reaccionar al encuentro, se puede conectar a ‘Las Narratones’ de Pulzo Deportes a partir de las 5:50, tanto en TikTok, YouTube y Facebook.

* Pulzo.com se escribe con Z