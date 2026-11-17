Por: Noticiero 90 minutos

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El Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali será el punto de encuentro este martes 17 de noviembre para el esperado partido de vuelta en la semifinal de la Copa BetPlay 2026. América de Cali, conjunto vallecaucano, recibirá a Internacional de Bogotá a partir de las 8:30 p. m., en un compromiso crucial que definirá al primer finalista de este torneo nacional, según la información difundida por Noticiero 90 Minutos.

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La ventaja la tiene América de Cali, que sacó un resultado favorable en el partido de ida al vencer 2-1 al equipo capitalino en Bogotá. De acuerdo con lo informado, Internacional de Bogotá abrió el marcador solo en el minuto cuatro, gracias a Fabricio Sanguinetti. Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo, los goles de Marlon Torres y Edson Tortolero permitieron que los 'escarlatas' se llevaran la victoria como visitantes, dándoles tranquilidad para el encuentro de regreso en casa.

Bajo este panorama, América de Cali necesita únicamente un empate para avanzar a la próxima final, instancia a la que no accede desde hace dos años. La expectativa entre los aficionados es alta, pues la oportunidad de pelear nuevamente por un título genera ilusión en la hinchada, especialmente tras las dificultades vividas en la etapa reciente, como el castigo de tres puntos impuesto luego de la demanda de Internacional ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso de Yhormar Hurtado, de acuerdo con la información suministrada.

Por su parte, Internacional de Bogotá enfrenta el reto de revertir el marcador global como visitante. El equipo bogotano está obligado a ganar por dos o más goles si desea clasificar de manera directa. En caso de superar a América por solo un gol de diferencia, el global quedaría empatado y sería necesario definir el clasificado mediante una tanda de penaltis, según los mismos reportes.

Internacional de Bogotá llega también impulsado por el deseo de conseguir una final de Copa, sobre todo porque recientemente fue eliminado de la Liga, lo cual ha concentrado sus esfuerzos en este torneo. El desenlace de este encuentro definirá no solo el primer finalista, sino también el futuro deportivo de ambas escuadras en la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora y dónde se juega el partido América de Cali vs. Internacional de Bogotá por la Copa BetPlay 2026?

El partido de vuelta de la semifinal entre América de Cali e Internacional de Bogotá se jugará este martes 17 de noviembre a las 8:30 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, de acuerdo con lo publicado por Noticiero 90 Minutos. Este encuentro será clave para definir al primer finalista del torneo nacional.

¿Cuál fue el resultado del partido de ida entre América de Cali y Internacional de Bogotá?

En el partido de ida, América de Cali se impuso 2-1 sobre Internacional de Bogotá. El equipo capitalino abrió el marcador a los cuatro minutos con gol de Fabricio Sanguinetti, pero Marlon Torres y Edson Tortolero marcaron para los 'escarlatas' antes del descanso, dejando así a América con ventaja en el marcador global, según la información obtenida de Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.