El fútbol tiene la capacidad de convertirse en mucho más que un deporte y una sorpresa que se hizo viral en redes sociales es una muestra de ello. Un padre, hincha de Boca Juniors, protagonizó un momento emotivo al revelarle a su hijo que viajarán juntos a Barranquilla para acompañar al equipo argentino en la final de la Copa Sudamericana.

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La escena fue compartida por la cuenta de X @Juezcentral y rápidamente llamó la atención de los aficionados. En el video aparece el pequeño, vestido con la camiseta de la Selección Argentina, mientras recibe de su papá una noticia que difícilmente olvidará: tendrá la oportunidad de viajar a Colombia para ver a Boca Juniors en uno de los partidos más importantes de la temporada.

La reacción del niño lo dice todo. Al descubrir que no se trataba solamente de una entrada, sino de un viaje junto a su padre para presenciar la final, su emoción quedó registrada en las imágenes. Un regalo que va más allá de asistir a un encuentro de fútbol y que terminó convirtiéndose en un recuerdo familiar.

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El niño fue a despedir a su papá que viaja a Barranquilla a ver a Boca. El papá se devuelve y le dice que tiene una sorpresa. Es la entrada de la final, para él. Y estalla la emoción. Fútbol💙💛

https://t.co/uRbdGOMoLt — Juez Central (@Juezcentral) November 17, 2026

Boca Juniors tendrá una cita en Barranquilla y padre e hijo no se la quieren perder

El encuentro que motivó esta sorpresa será el próximo 21 de noviembre, cuando Boca Juniors se enfrente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La expectativa por el compromiso ha despertado el interés de los aficionados argentinos, especialmente de los seguidores del conjunto xeneize, que esperan acompañar a su equipo en territorio colombiano.

Para este padre y su hijo, sin embargo, el partido tendrá un significado adicional. No solamente estarán presentes en una final internacional, sino que compartirán un viaje que seguramente quedará entre los momentos más recordados de su relación.

El video también dejó una imagen con la que muchos aficionados pueden identificarse: la pasión por un equipo que pasa de una generación a otra y que, en ocasiones, se convierte en el vínculo para compartir experiencias que van más allá de los 90 minutos.

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La reacción del pequeño terminó robándose las miradas en redes sociales. Y es que, mientras algunos hinchas ya hacen cuentas para acompañar a Boca Juniors en Barranquilla, este niño recibió algo que difícilmente olvidará: la oportunidad de vivir una final junto a su papá.

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