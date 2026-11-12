La pasión por el fútbol no conoce fronteras y la historia de Pablo Barrionuevo, un hincha de Boca Juniors, es una muestra de ello. El argentino emprendió un largo viaje en motocicleta desde Buenos Aires hasta Barranquilla, con un único objetivo: acompañar al equipo de sus amores en la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo 21 de noviembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman precios para las entradas de la final de la Copa Sudamericana; van desde los 90 dólares)

El recorrido no ha sido sencillo. Pablo, quien trabajaba como domiciliario, decidió hacer un enorme esfuerzo para cumplir uno de sus sueños y recorrer miles de kilómetros sobre dos ruedas para llegar a Colombia. Su travesía ha llamado la atención de los aficionados, especialmente por el sacrificio económico y personal que implica una aventura de estas dimensiones.

La historia fue compartida por la cuenta @PlanetaBoca, que publicó un informe del periodista Emiliano Raddi acompañado de imágenes del recorrido del hincha. En el video se puede apreciar parte de la travesía que ha emprendido para estar presente en uno de los partidos más importantes para la afición ‘xeneize’.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Barrionuevo (@pabl0_cabj12)

Pero lo que más ha llamado la atención es la reacción que ha tenido en Colombia. Después de conocerse su historia, varios usuarios colombianos comenzaron a ofrecerle ayuda para que pueda completar su recorrido. Entre los mensajes aparecen personas dispuestas a brindarle combustible, comida e incluso un lugar para descansar durante su paso por el país.

Las muestras de solidaridad han convertido el viaje de Pablo en una historia que va más allá de la rivalidad futbolística. Su esfuerzo ha despertado admiración entre aficionados de diferentes equipos, que reconocen el sacrificio que está haciendo para cumplir su propósito.

Boca Juniors tendrá una cita en Barranquilla

El destino de Pablo es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que recibirá el próximo 21 de noviembre de 2026 la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El encuentro tendrá un significado especial para el fútbol colombiano, pues será la primera vez que el país albergue la final única de este certamen.

Mientras llega el día del partido, el hincha argentino continúa acumulando kilómetros en su motocicleta. Su historia ya encontró respaldo en aficionados colombianos que, sin importar los colores que defienden, quieren ayudarlo a cumplir el sueño de ver a Boca Juniors en una final internacional.

(Ver también: Celebran en Boca: movida desde Barranquilla facilitará la llegada a la final de la Sudamericana)

Para Pablo, cada kilómetro recorrido representa un paso más hacia Barranquilla y hacia una cita que, seguramente, recordará durante toda su vida.

* Pulzo.com se escribe con Z