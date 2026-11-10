En medio de la definición del fútbol profesional colombiano, ahora se registra un nuevo movimiento corporativo luego de confirmarse la alianza de patrocinio de Independiente Santa Fe y Jetour para las competencias oficiales del balompié nacional.

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El primer campeón de Colombia sumó formalmente este convenio institucional de cara a los cuadrangulares de cierre 2026, pactando una vigencia de acompañamiento que abarcará inicialmente toda la temporada 2027.

A partir de este acuerdo, la imagen corporativa de la marca quedará estampada en la espalda de la camiseta oficial del club cardenal desde mediados de noviembre en las canchas del país.

La formalización de este patrocinio tuvo lugar en las instalaciones del estadio El Campín de Bogotá, contando con la participación activa de varios futbolistas pertenecientes al plantel profesional bogotano.

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El convenio con el conjunto albirrojo conecta directamente con un plan de posicionamiento regional en el continente sudamericano, donde la compañía automotriz respalda también a Colo Colo de Chile y Universitario de Perú.

Las directivas de Independiente Santa Fe explicaron que este respaldo financiero y logístico arriba en una etapa decisiva del certamen, aportando estabilidad para afrontar la fase semifinal del rentado nacional en Colombia.

La iniciativa involucra conjuntamente a Autocom, empresa distribuidora de la marca automotriz en territorio colombiano, proyectando una presencia prolongada en el mercado local mediante el impulso de disciplinas deportivas populares.

“Nos llena de orgullo unirnos a Independiente Santa Fe y acompañar a su equipo y a su hinchada en esta nueva etapa. Creemos en Colombia y en el poder del fútbol para acercar a las personas alrededor de una pasión compartida. Este patrocinio refleja nuestra voluntad de construir una relación de largo plazo con el país, tanto a través de nuestro portafolio como de iniciativas que nos permitan estar más cerca de los colombianos”, señaló Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom.

La integración comercial entre el equipo bogotano y la firma de vehículos permitirá desarrollar dinámicas de mercadeo conjuntas, exhibiciones en estadios y actividades promocionales con figuras representativas del elenco albirrojo.

El sector automotor nacional continúa explorando el patrocinio deportivo como una vía clave para ganar visibilidad ante el público general y consolidar su oferta de movilidad en el territorio colombiano.

En el mercado local, la empresa comercializadora viene introduciendo modelos de su catálogo global orientados a cubrir requerimientos de confort, diseño y avances tecnológicos para el transporte urbano y familiar.

Dentro de sus presentaciones recientes en el país resalta la llegada de la camioneta G700, una SUV híbrida enchufable 4×4 que incorpora esquemas de electrificación y facultades mecánicas para terrenos difíciles.

El vínculo establecido con el conjunto cardenal busca fortalecer la cercanía con la hinchada albirroja a lo largo de cada fecha disputada en Bogotá y en las diversas plazas del país.

La incursión de marcas internacionales en los clubes tradicionales de la Liga dinamiza los presupuestos de las instituciones deportivas, permitiendo sostener proyectos competitivos de alto rendimiento en cada semestre.

Para el plantel santafereño, contar con aliados del sector empresarial garantiza solvencia logística en torneos cortos donde la exigencia física y administrativa demanda inversiones constantes en todas las áreas.

La presentación formal del patrocinio marca el comienzo de una agenda colaborativa que acompañará los desafíos deportivos de la escuadra bogotana durante el remate del certamen y la campaña venidera.

Con este pacto, la divisa capitalina fortalece su estructura de patrocinios privados mientras avanza en la disputa de los cuadrangulares semifinales en busca de un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Entre las marcas principales que estampan sus distintivos destaca la casa de apuestas BetPlay, acompañada por la tradicional marca regional Aguardiente Néctar.

El portafolio de aliados del equipo bogotano integra también a la compañía de bebidas hidratantes Gatorade y la cadena deportiva Bodytech.

Asimismo, figuran alianzas comerciales con la firma Pierre D’Agostiny, la marca Allen Nutrition, Gaseosas Pool y la entidad financiera Banco AV Villas.

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