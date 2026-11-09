Por: Caracol TV

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Pablo Repetto, entrenador uruguayo de 52 años y actual director técnico de Independiente Santa Fe, ofreció un análisis luego de la contundente victoria 5-0 de su equipo frente a Deportivo Pasto, compromiso jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín durante la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro llamó la atención no solo por el resultado abultado, sino también por las declaraciones sinceras y descomplicadas de Repetto en la rueda de prensa al término del duelo. Según registró Noticias Caracol, el técnico fue consultado sobre el motivo de su evidente molestia al acabar el partido, situación que sorprendió a periodistas y asistentes al lugar conocido como el ‘Coloso de la 57’.

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En declaraciones recogidas en rueda de prensa, Repetto confesó sin rodeos: “El tema es que… le voy a decir la verdad, tengo cuatro amarillas y quería que me sacaran la quinta. Y el árbitro no me la sacó, terminaron los 90 y fui a buscar eso para limpiarme. Se ríen ustedes y yo también me río; es la verdad, no voy a mentir. Lo hacen los jugadores y en este caso lo quise hacer yo”. Este gesto, aunque poco común en los entrenadores, provocó las risas tanto del estratega uruguayo como de quienes presenciaban sus palabras, aportando un tono de honestidad y transparencia poco habitual en situaciones similares.

Al analizar lo sucedido en la cancha, Repetto contextualizó el escenario enfrentado por Santa Fe, enfatizando que Deportivo Pasto, conocido como el conjunto de los ‘volcánicos’, llegó al partido en circunstancias atípicas “por tema económico”, lo que obligó a que alinearan a varios jóvenes, muchos de los cuales realizaban su debut profesional. El técnico remarcó el riesgo que implica para sus dirigidos caer en exceso de confianza o subestimar al rival bajo tales condiciones, celebrando el profesionalismo de su plantilla, que mantuvo la concentración y la actitud competitiva durante todo el encuentro.

Repetto reconoció que Deportivo Pasto logró equiparar el juego durante algunos momentos, aprovechando la energía y el entusiasmo propios de un grupo juvenil y debutante. Sin embargo, resaltó que algunos factores, como la condición del campo de juego, influyeron en la dinámica del partido, llegando a lamentar la lesión muscular sufrida por el jugador Mafla, uno de los aspectos negativos de la noche. Finalmente, el entrenador del equipo bogotano valoró el resultado, considerándolo positivo y destacando la importancia de sumar los últimos puntos del torneo regular para fortalecer la confianza colectiva y mejorar la ubicación en la tabla acumulada.

¿Por qué Pablo Repetto quería recibir la quinta tarjeta amarilla en la Liga BetPlay II-2026?

Pablo Repetto explicó, durante la rueda de prensa posterior al encuentro entre Santa Fe y Deportivo Pasto, que su molestia al final del partido se debió a que buscaba recibir la quinta tarjeta amarilla, lo que le permitiría cumplir una fecha de sanción y así "limpiarse" de tarjetas. Según sus propias palabras, esta es una práctica que a veces realizan los jugadores, y en este caso quiso hacerlo él como entrenador, aunque el árbitro no le mostró la tarjeta.

¿Qué análisis hizo Pablo Repetto sobre la goleada de Santa Fe ante Deportivo Pasto?

De acuerdo con lo expuesto por Pablo Repetto y registrado por Noticias Caracol, el técnico señaló que el partido presentaba una dificultad especial, pues Deportivo Pasto alineó a muchos jugadores jóvenes y debutantes debido a problemas económicos. Repetto subrayó que era crucial que su equipo no se relajara ni subestimara a su rival. Valoró la actitud competitiva de sus dirigidos y destacó que, aunque Pasto tuvo momentos de equilibrio gracias a la frescura de su plantilla, Santa Fe supo sacar ventaja, especialmente cuando el rival bajó la intensidad. También remarcó como valor positivo el resultado contundente de cara a los desafíos restantes del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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