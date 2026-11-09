Por: Gol Caracol

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El veterano delantero Hugo Rodallega sigue dejando huella en el fútbol colombiano, dejando en claro que la edad es solo un número cuando se habla de talento y capacidad para anotar goles. De acuerdo con Noticias Caracol, el jugador vallecaucano, que actualmente defiende los colores de Independiente Santa Fe, fue la gran figura en la contundente victoria 5-0 de su equipo sobre Deportivo Pasto, en un enfrentamiento correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. Rodallega, a pesar de tener 41 años, demostró que su olfato goleador permanece intacto y que sigue siendo un referente en la ofensiva.

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Durante el partido, Hugo Rodallega Martínez logró marcar tres goles que contribuyeron de manera fundamental a la victoria del equipo capitalino. Según el mismo medio, el primero de los tantos llegó a los 60 minutos mediante la ejecución de un penalti, mientras que los otros dos goles se registraron a los minutos 62 y 71. Su eficacia frente al arco del cuadro pastuso hizo imposible que la defensa rival pudiera contener sus embates, y su nombre fue coreado por los aficionados en las tribunas, que reconocieron su entrega y pasión por el juego. El triplete de Rodallega no solo representa un logro individual, sino que también evidencia su vigencia y liderazgo en una plantilla que busca consolidarse como protagonista del certamen.

La actuación de Rodallega fue celebrada con entusiasmo en el estadio y, de acuerdo con Noticias Caracol, las reacciones tanto en el campo como en las gradas reflejaron la admiración hacia el delantero. Apodado 'Hugol', celebró de forma efusiva cada uno de sus goles, contagiando al público con su emoción. La goleada ante Deportivo Pasto y el protagonismo de Rodallega resumen la importancia de la experiencia en el fútbol profesional, así como el impacto que puede tener un jugador con trayectoria y mentalidad ganadora, incluso en las etapas finales de su carrera deportiva.

Si usted desea revivir las tres anotaciones de Hugo Rodallega en este encuentro frente a Pasto, Noticias Caracol dispone del registro en sus plataformas digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles hizo Hugo Rodallega en el partido entre Santa Fe y Deportivo Pasto?

Hugo Rodallega convirtió tres goles en el encuentro entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto, según informó Noticias Caracol. Sus anotaciones se produjeron en los minutos 60, 62 y 71 del compromiso, destacando su efectividad goleadora incluso con 41 años de edad.

¿Qué es la Liga BetPlay y por qué es importante en el fútbol colombiano?

La Liga BetPlay es el torneo profesional de fútbol más importante en Colombia y reúne a los principales equipos del país en busca del título nacional. De acuerdo con Noticias Caracol, la victoria de Independiente Santa Fe frente a Deportivo Pasto tuvo lugar durante la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, resaltando el papel clave de este campeonato en la escena futbolística local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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