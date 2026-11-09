Por: Caracol TV

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El enfrentamiento entre Pachuca y Atlas tuvo como protagonista al delantero venezolano Salomón Rondón, quien anotó un gol de penalti y colaboró con una asistencia en la victoria de su equipo por 1-4. Según la información de la agencia EFE, estos aportes permitieron que Pachuca se ubicara en la séptima posición del torneo Apertura del fútbol mexicano, dentro de la zona de clasificación cuando solamente queda una jornada por disputar. El gol de Rondón, su número 16 en el campeonato, lo consolida como el máximo goleador hasta el momento. Además del tanto de Rondón para el Pachuca, también anotaron Oussama Idrissi, el brasileño Eduardo Dos Santos y, por accidente, Manuel Capasso en propia portería. Por el Atlas, el propio Capasso logró descontar.

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Con este resultado, Pachuca alcanzó los 22 puntos, consolidándose entre los ocho equipos que acceden a la liguilla, la fase final del certamen. En contraste, Atlas permanece en la cuarta posición con 27 unidades. Más allá del marcador y las cifras del partido, un episodio en el minuto 82 captó la atención de los hinchas y de los usuarios en redes sociales. El VAR, sistema de asistencia arbitral por video, intervino para que el árbitro revisara una acción, tras lo cual se tomó la determinación de expulsar a Adonis Frías.

La reacción a la decisión fue polémica. Camilo Vargas, el arquero colombiano y capitán de Atlas, intentó dialogar con el juez central. Sin embargo, esta acción se vio interrumpida cuando Adonis Frías reaccionó con un gesto airado hacia el propio Vargas, manoteándolo y posteriormente manteniendo un tenso cruce verbal con los aficionados de Atlas. Este comportamiento generó críticas en las redes sociales, principalmente por la actitud que tuvo Frías para con su compañero y líder del equipo.

Mientras tanto, la postura de Vargas fue destacada por su tranquilidad: en lugar de responder, se apartó y siguió conversando con el árbitro. La escena, recopilada en diferentes plataformas digitales y compartida ampliamente, dejó en evidencia las tensiones vividas en el campo y la presión que atraviesan los planteles a falta de una jornada para definir la clasificación a la liguilla, según relatan las publicaciones en redes y el reporte de EFE.

¿Por qué fue expulsado Adonis Frías en el partido Atlas vs Pachuca?

De acuerdo con lo ocurrido en el partido y de la información recogida por EFE, Adonis Frías fue expulsado después de que el VAR, el sistema de asistencia arbitral por video, llamó al juez central para que revisara una jugada. Tras el análisis, el árbitro optó por mostrarle la tarjeta roja a Frías en el minuto 82, lo que generó controversia y una reacción negativa tanto en el campo como entre los aficionados.

¿Qué significa VAR y cómo funciona en el fútbol mexicano?

El VAR, que significa sistema de asistencia arbitral por video, es una tecnología utilizada para ayudar a los árbitros a revisar jugadas dudosas en partidos oficiales de fútbol. En el caso del torneo Apertura de México, el VAR puede intervenir en situaciones clave como goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad, tal como se evidenció en la expulsión de Adonis Frías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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