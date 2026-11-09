Por: Gol Caracol

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Álvaro Montero y Sebastián Villa sumaron recientemente un nuevo título a sus carreras con Boca Juniors, al conquistar la tabla anual del fútbol argentino. Este logro se concretó tras una victoria 1-0 ante Defensa y Justicia, encuentro disputado en el mítico estadio La Bombonera durante la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura de Argentina, según Noticias Caracol.

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La obtención de este trofeo por parte del ‘xeneize’ fue consecuencia de un formato unificado del campeonato, en el cual se sumaron los puntos alcanzados tanto en el Torneo Apertura como en el Torneo Clausura de 2026. De acuerdo con la información, Boca Juniors finalizó en el primer lugar con un total de 63 puntos: 30 obtenidos en el Apertura y 33 en el Clausura. Este puntaje le permitió superar por un solo punto a Rosario Central, su más cercano perseguidor, que culminó la temporada con 62 unidades.

Tras este nuevo título, medios especializados de la región, como TyC Sports, realizaron un análisis detallado sobre el rendimiento del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Las reflexiones incluyeron a Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes tuvieron desempeños diferenciados a lo largo de la temporada.

En el caso del arquero Álvaro Montero, su actuación fue destacada especialmente en el promedio general. Si bien recibió críticas en sus primeras apariciones con Boca Juniors, el exjugador de Millonarios consiguió una sólida posición en la portería, mostrando condiciones determinantes en momentos clave. Tal como describió TyC Sports, "el arquero que fue a buscar Boca, de equipo grande. Apareció cuando el ‘xeneize’ más lo necesitó: sacó un mano a mano clave en el primer tiempo, cuando todo se caía. Fue clave". Su evaluación final fue de ocho puntos sobre diez.

Por su parte, el desempeño de Sebastián Villa Cano fue evaluado de forma diferente. Aunque pasó la evaluación general, su rendimiento fue ligeramente inferior al de Montero Perales. En la reseña se destacó su buen inicio de partido y su capacidad para desequilibrar por la banda derecha, que no es su perfil habitual, sobresaliendo en el primer tiempo. Sin embargo, durante el segundo tiempo su nivel disminuyó y fue sustituido por el técnico Arruabarrena, obteniendo una calificación de 6.5 puntos, informó el mismo medio.

En el futuro inmediato, Boca Juniors afrontará retos de gran importancia. De acuerdo con Noticias Caracol, el equipo tiene clasificadas las semifinales de la Copa Argentina, enfrentará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla el 21 de noviembre y posteriormente disputará los octavos de final del Torneo Clausura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las calificaciones de Álvaro Montero y Sebastián Villa en la final de la tabla anual con Boca Juniors?

En la evaluación realizada por TyC Sports tras la obtención de la tabla anual, Álvaro Montero recibió una calificación de ocho puntos sobre diez por su destacada actuación en la portería. Sebastián Villa, por su parte, recibió una puntuación de 6.5, luego de un primer tiempo sobresaliente y una segunda mitad en la que su rendimiento bajó y fue sustituido.

¿Qué significa 'tabla anual' en el fútbol argentino y cómo la ganó Boca Juniors?

La 'tabla anual' en el fútbol argentino es la sumatoria de los puntos logrados en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura del mismo año. Boca Juniors la ganó al acumular 63 puntos entre ambos certámenes, superando por un punto a Rosario Central, de acuerdo con Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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