La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene precios oficiales para sus entradas. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que los boletos para el partido entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, programado para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, costarán entre 90 y 250 dólares, es decir, entre 281.998 y 783.327 pesos colombianos.

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El anuncio también estableció un cronograma de venta por etapas, con una primera fase exclusiva para ciudadanos colombianos residentes en el país. Esta decisión ha provocado comentarios de aficionados argentinos y brasileños, algunos de los cuales cuestionaron que el público local tenga prioridad antes de que se habilite la compra para los seguidores de los equipos finalistas.

¿Cuánto cuestan las boletas para la final de la Copa Sudamericana?

La Conmebol estableció tres categorías de entradas para el encuentro que definirá al campeón del torneo continental. Estos son los valores anunciados:

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Categoría 1: 250 dólares, equivalentes a 783.327 pesos colombianos. Está disponible para el público general.

Categoría 2: 180 dólares, equivalentes a 563.995 pesos colombianos. También está destinada al público general.

Categoría 3: 90 dólares, equivalentes a 281.998 pesos colombianos. Está reservada para los hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La entidad aclaró que los precios expresados en pesos colombianos son referenciales y pueden variar de acuerdo con la tasa de cambio vigente.

🎫 ¡Comienza la venta de entradas para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana! 🔗 Etapa exclusiva para el público colombiano a partir del 28/10. Más información: https://t.co/8omC5iWgnV 🔜 @Atletico vs. @BocaJrsOficial en Barranquilla https://t.co/w2GzuJYl87 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 27, 2026

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La primera etapa de comercialización comenzará este miércoles 28 de octubre, desde las 12:00 del mediodía, hora colombiana. Durante esta fase, exclusiva para ciudadanos colombianos que residan en el país, solo se podrán comprar entradas de categoría 2.

Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro boletas, que podrán transferirse una sola vez y únicamente a personas que tengan documento de identidad colombiano.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre, desde las 12:00 del mediodía, se habilitará la venta general de las categorías 1 y 2. La fecha para adquirir las entradas de categoría 3, destinadas a las hinchadas de los dos finalistas, todavía está pendiente de confirmación.

Los aficionados podrán consultar el proceso y comprar sus entradas a través de la plataforma oficial de boletería de la Conmebol.

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La final del 21 de noviembre enfrentará al equipo argentino y al brasileño en Barranquilla, ciudad que recibirá por primera vez una final única de la Copa Sudamericana. Mientras se acerca el encuentro, la distribución de las entradas y los precios establecidos concentran la atención de los aficionados que esperan acompañar a sus equipos en la disputa por el título.

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