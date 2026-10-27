El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, atraviesa un momento delicado de salud que encendió las alarmas en el club alemán. El técnico belga, de 40 años, se desplomó el viernes 23 de octubre de 2026 mientras observaba un entrenamiento del equipo sub-23 y tuvo que ser trasladado a un hospital de Múnich para recibir atención médica. Su estado fue reportado como estable, pero la situación obligó al equipo a reorganizar sus actividades deportivas.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Luis Díaz sería la primera baja de la Selección Colombia: Bayern confirmó complicado diagnóstico)

Según un reporte del diario alemán Bild, la preocupación interna no se limita al desmayo. Los hábitos de descanso, alimentación y actividad física del entrenador, sumados a su intensa carga laboral, habrían encendido las alertas sobre su bienestar.

Entre las rutinas señaladas están dormir pocas horas, consumir demasiado café, comer de manera irregular y hacer poco ejercicio. Sin embargo, es importante aclarar que estos factores corresponden a informaciones periodísticas y no constituyen un diagnóstico médico confirmado sobre las causas del desmayo.

Lee También

Los hábitos que habrían encendido las alarmas en el Bayern

De acuerdo con la información difundida por Bild, Kompany dormiría alrededor de cinco horas por noche, consumiría grandes cantidades de café, tendría horarios irregulares para comer y dedicaría poco tiempo al ejercicio físico. A esto se sumaría una rutina laboral que dejaría poco espacio para el descanso.

El entrenador se caracteriza por involucrarse personalmente en distintos aspectos del Bayern, desde el análisis táctico hasta las decisiones relacionadas con los fichajes y las instalaciones deportivas. Esa dedicación habría despertado inquietud dentro de la institución, pues su carga de trabajo podría estar afectando el equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su vida personal.

El problema es que Kompany ya había presentado señales de que no se encontraba bien. Según el medio citado, el técnico sufrió una infección viral durante la semana anterior al desmayo y tuvo que reducir algunas de sus actividades. Incluso durante la victoria 6-1 contra el RB Leipzig, el 17 de octubre, necesitó recostarse en el vestuario tanto en el descanso como después del partido.

Pese a esas molestias, volvió a dirigir al equipo en el empate 2-2 contra el Arsenal, por la Liga de Campeones, el miércoles 21 de octubre. Después del encuentro, reconoció que no había escuchado las señales de su cuerpo y que había intentado continuar con sus obligaciones pese a la infección. Dos días más tarde sufrió el colapso.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

La recuperación de Kompany tomará varias semanas, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso. El 27 de octubre, su asistente Aaron Danks entregó una actualización después de visitarlo en el hospital y señaló que el entrenador estaba de buen ánimo y parecía mejorar cada día.

Sin embargo, el propio Danks aclaró que todavía no había novedades definitivas sobre el diagnóstico ni sobre cuándo podría retomar sus funciones. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, también explicó que el club no establecería plazos hasta conocer mejor el problema médico y que la ausencia se mediría en semanas, no en días.

Mientras tanto, Danks y el resto del cuerpo técnico asumirán las responsabilidades deportivas del equipo. El asistente estará al frente durante el partido de Copa de Alemania contra el Magdeburgo, previsto para el 28 de octubre, y los compromisos posteriores mientras Kompany continúa bajo atención médica.

(Ver también: Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas Luis Díaz; no sería una recuperación sencilla)

La prioridad del Bayern es que el entrenador complete su recuperación antes de volver al banquillo. Por ahora, el club no ha establecido una fecha de regreso y mantiene la atención centrada en su evolución.

* Pulzo.com se escribe con Z