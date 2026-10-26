Por: Noticiero 90 minutos

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El Balón de Oro es uno de los premios más codiciados en el ámbito futbolístico internacional. Esta distinción, instituida en 1956 por la revista francesa France Football, surgió para exaltar al mejor jugador europeo cada temporada. Sin embargo, a medida que el fútbol trascendía fronteras, el galardón también amplió su alcance. En 1995, dejó de limitarse a jugadores europeos y comenzó a considerar a todo aquel futbolista de cualquier nacionalidad que militara en clubes del continente europeo. Finalmente, en 2007, el Balón de Oro se globalizó por completo, permitiendo que futbolistas del mundo entero, sin importar el club o el país, fueran elegibles para este prestigioso reconocimiento. En la actualidad, gracias a una alianza estratégica con la UEFA, la premiación observa tanto la rama masculina como la femenina, destacando el valor universal del fútbol.

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El método de selección para este premio es riguroso y está en manos de un jurado internacional conformado por periodistas especializados, elegidos entre los países con mejor clasificación en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). No solo se ponderan estadísticas y actuaciones individuales, sino que también se evalúa el impacto colectivo, es decir, los títulos alcanzados con clubes o selecciones nacionales, así como aspectos éticos y deportivos como el fair play, o juego limpio, y la calidad humana. De este modo, el Balón de Oro reconoce tanto el talento como la integridad en la práctica profesional del fútbol, de acuerdo con información recogida por France Football y los reportes que documentan su proceso.

En la edición de 2026, Harry Kane brilló con luz propia al conquistar el trofeo. Su temporada 2025-2026 se catalogó como la más dominante de su carrera, liderando al FC Bayern Múnich bajo la dirección técnica de Vincent Kompany hacia un doblete doméstico: Bundesliga y Copa DFB. Datos oficiales mostraron que disputó 51 partidos con el club bávaro, marcando 61 goles, una cifra destacada que le permitió ganar la Bota de Oro con 36 tantos en 31 partidos de liga. Además, fue clave al lograr un triplete en la final de la Copa DFB contra el Stuttgart y 14 anotaciones en la Champions League. A este desempeño se sumó su aporte a la selección de Inglaterra, con la que logró el tercer lugar en la Copa del Mundo. En total, acumuló 73 goles y 8 asistencias en 65 apariciones, consolidando así una campaña inolvidable que lo llevó a la cima del fútbol mundial, según reportó la cuenta oficial del Balón de Oro en redes sociales.

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro y quiénes forman parte del jurado?

El ganador del Balón de Oro se elige mediante una votación realizada por un jurado conformado por periodistas especializados de los países con mejor posición en el ranking de la FIFA. Estos expertos evalúan tanto el desempeño individual y los títulos colectivos como el juego limpio y los valores humanos.

¿Por qué Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y cuáles fueron sus cifras más destacadas?

Harry Kane se coronó con el Balón de Oro 2026 gracias a una temporada sobresaliente en la que lideró al Bayern Múnich a un doblete, marcó 61 goles en 51 partidos de club, logró la Bota de Oro con 36 tantos en liga, anotó un triplete en la final de la Copa DFB, hizo 14 goles en la Champions y aportó 73 goles y 8 asistencias en total, destacándose también con la selección de Inglaterra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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