El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado en ambulancia a una clínica de Alemania este viernes 23 de octubre, luego de sufrir un colapso tras una sesión de entrenamiento, según reportes de medios alemanes.

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La situación encendió las alarmas en el club bávaro, pues el técnico belga ya venía afrontando complicaciones de salud que lo habían obligado a ausentarse de varias actividades durante la última semana.

De acuerdo con información publicada por BILD y difundida por Sky Sport Alemania, el incidente ocurrió después de un entrenamiento en las instalaciones del Bayern, ubicadas en Säbener Straße, en Múnich. Un helicóptero de emergencia también habría aterrizado en el complejo deportivo antes del traslado del entrenador en una ambulancia.

Por ahora, no se han divulgado detalles concluyentes sobre las causas del episodio ni sobre el estado de salud de Kompany después de su llegada al centro médico. Tampoco se conoce cuánto tiempo podría permanecer bajo observación o si tendrá que apartarse temporalmente de sus funciones al frente del equipo.

La noticia genera preocupación porque el entrenador, de 40 años, ya había presentado problemas físicos en días recientes, relacionados con una infección viral que afectó su estado general y le provocó dolores en las piernas y molestias en la cadera.

Kompany ya había presentado problemas de salud

La situación del técnico comenzó a llamar la atención durante la semana previa al partido de Champions League contra el Arsenal. El entrenador se perdió varias sesiones de trabajo y actividades con los medios de comunicación, por lo que sus asistentes tuvieron que asumir algunas de sus responsabilidades.

El cuerpo técnico explicó entonces que Kompany necesitaba descansar para recuperarse de la infección. Según declaraciones recogidas por medios alemanes, el virus le había provocado dolores y dificultades para caminar con normalidad, incluso al subir escaleras.

Pese a esas molestias, el belga regresó al banquillo el miércoles 21 de octubre, cuando el Bayern Múnich empató 2-2 con el Arsenal en la Liga de Campeones. Después del encuentro, el propio entrenador reconoció que no había escuchado suficientemente las señales de su cuerpo y que necesitaba recuperarse.

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