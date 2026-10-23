En la noche de este jueves, 22 de octubre, se terminaron de definir los clasificados a la gran final de la Copa Libertadores 2026, pues en el estadio Maracaná de Río de Janeiro se enfrentaron Flamengo y Estudiantes de La Plata en Argentina.

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El compromiso, y la llave, terminaron 0-0, por lo que tocó irse hasta la definición desde el punto penalti y allí se impuso el cuadro argentino, pues el histórico arquero uruguayo Muslera se hizo gigante y tapó tres tiros para darle la clasificación a su equipo. Este es el resumen del encuentro:

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De esta manera, Estudiantes se medirá con Palmeiras en la gran final del certamen, recordando que el equipo brasileño clasificó al ganar también por penaltis vs. Fluminense un día antes.

Cuándo será la final de la Copa Libertadores 2026

Así las cosas, los hinchas ya se preparan para el partido más importante del año, que será el próximo sábado 28 de noviembre con horario aún por definir.

Dónde será la final de la Copa Libertadores 2026

Este partido, que será a partido único tal como ocurre en la Champions League o el resto de campeonatos europeos, será en el estadio Centenario en Montevideo, Uruguay.

Qué colombianos estarán en la final de la Libertadores 2026

Cabe recordar que en esta jornada se enfrentarán tres colombianos, por lo que en el país le ponen mucho cuidado al encuentro.

Por el lado del conjunto brasileño, la representación colombiana será Jhon Arias, el extremo que desde que volvió de Inglaterra ha mostrado muy buenas condiciones y se ha ganado la titular en este compromiso.

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Por su parte, en el conjunto argentino estarán Eduwin Cetré, quien falló su penalti vs. Flamengo, y Miguel Monsalve, que se ha ganado un puesto importante dentro del club desde que llegó.

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