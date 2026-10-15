Jhon Arias vivió una noche tensa en el estadio Maracaná, donde se reencontró con la afición de Fluminense, equipo en el que dejó una huella importante antes de continuar su carrera en Europa y regresar al fútbol brasileño con Palmeiras.

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El colombiano recibió abucheos durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 y, tras el encuentro, respondió con un mensaje en el que defendió su legado y también cuestionó la actitud de los hinchas.

El extremo hizo parte del equipo que conquistó la Libertadores en 2023, uno de los logros más importantes en la historia de Fluminense. Sin embargo, su salida rumbo al Wolverhampton de Inglaterra y su posterior llegada a Palmeiras cambiaron la relación con una parte de la afición, que no le perdonó vestir la camiseta de uno de sus rivales.

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El ambiente en el Maracaná fue hostil para el colombiano, quien escuchó silbidos y abucheos a lo largo del compromiso. Palmeiras se impuso por 2-1 en el primer partido de la serie, resultado que le permitió tomar ventaja de cara al encuentro de vuelta.

Después del encuentro, Arias se refirió a las críticas y dejó claro que no considera justo el trato que recibió por parte de quienes antes celebraban sus actuaciones con el conjunto carioca.

“Yo no tengo amnesia. Desafortunadamente, ellos sí. Gracias a Dios, gané en este club y conseguí cosas que nadie había conseguido. Entonces, creo que merezco respeto”, manifestó el futbolista, en declaraciones difundidas tras el partido.

Con esas palabras, el colombiano recordó los títulos y los logros que consiguió durante su etapa con Fluminense, al tiempo que cuestionó que una parte de la hinchada pareciera olvidar su aporte al equipo.

Pero Arias no se limitó a recordar sus éxitos deportivos. También aseguró que los abucheos no afectan su tranquilidad y señaló que la reacción de los aficionados habla más de ellos que de él.

“Pero esto no me molesta. Sé qué clase de persona soy. Ese tipo de reacción dice más de ellos que de mí“, agregó.

“Eu acho que as pessoas tem amnésia” Jhon Arias sobre torcedores do Fluminense que vaiaram ele hoje no Maracanã 🎥: @geglobo https://t.co/MAVTTwq5wG — PES MIL GRAU (@Pesgrau) October 15, 2026

Sus declaraciones reflejaron la tensión que dejó su regreso al Maracaná como rival, en un partido en el que el resultado favoreció a Palmeiras, pero que también estuvo marcado por el reencuentro entre el jugador y la afición con la que celebró algunos de los momentos más importantes de su carrera.

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Ahora, Palmeiras buscará aprovechar la ventaja obtenida en la ida para asegurar su clasificación a la final de la Copa Libertadores. Fluminense, por su parte, tendrá que remontar la serie si quiere mantener vivo el objetivo de disputar nuevamente el título continental.

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