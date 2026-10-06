Luego de 16 días, a la Selección Colombia le queda solo un compromiso para terminar su participación en la actual fecha Fifa, pues en la noche de este martes, 6 de octubre, se mide con Perú en un juego que será en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

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Luego, como hubo tanto tiempo de pausa, los jugadores deben volver casi de inmediato a sus clubes, teniendo en cuenta que las ligas se reinician en los siguientes días.

Una de esas ligas es la de Brasil, la cual está muy apretada y por eso los equipos harán todo para tener a sus principales figuras, como Palmeiras, que quiere tener a Jhon Arias lo más pronto posible.

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Por eso mismo es que el club pondrá a disposición del jugador un vuelo charter, con la idea de que pueda regresar lo más pronto posible y que así esté entre los convocados para el siguiente encuentro del Palmeiras, que será el jueves vs. Bahía a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana.

Este partido es de suma importancia porque actualmente Palmeiras es segundo en la tabla de posiciones con 57 puntos, a solo 3 del Flamengo, por lo que debe seguir ganando si quiere seguir recortando distancias con su principal competidor.

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Qué tan cansado está Jhon Arias

Ahora, hay otro factor que el equipo debe tener en cuenta y es el estado físico del jugador, pues hasta ahora suma más de 180 minutos sumados y se estima que tenga más en el compromiso contra Perú. Además, a eso se les suma vuelos, desplazamientos y más que desgasta al futbolista.

Ese es un factor importante que debe tener en consideración el entrenador, puesto que hay una posibilidad de que el jugador no rinda al 100 % como los aficionados esperan.

Por lo pronto, Arias sigue concentrado en el juego vs. Perú, pues en los primeros dos partidos Colombia no pudo ganar y las dudas y críticas ya comienzan a aparecer entre los aficionados.

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