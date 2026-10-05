Luego de empatar con México y perder contra Paraguay, a la Selección Colombia le queda un reto más en esta fecha Fifa, pues este martes, 6 de octubre, se mide contra Perú en Miami a partir de las 10:00 de la noche, hora colombiana.

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Los anteriores compromisos han dejado más dudas que certezas, puesto que más allá de que se está iniciando un proceso y más, el equipo no ha tenido tan buenas variantes, no hay construcción de juego, las ideas son escasas y mucho más.

Estas críticas le han caído al técnico Néstor Lorenzo, ya que además de todo eso que ya se mencionó, ha dejado en la banca a jugadores que podrían marcar diferencia y que es importante verlos porque pueden ser buenas alternativas de cara a lo que se avecina.

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Qué jugadores no han tenido minutos con la Selección Colombia

En total son cinco futbolistas, de los 26 convocados, que no han jugado ni un solo minuto en la fecha Fifa que se está disputando, de los cuales hay un arquero, un defensa y tres mediocampistas.

El primero es Kevin Mier, arquero del Cruz Azul de México, pues Lorenzo sí había advertido que su idea era que cada arquero tuviera un encuentro y por eso se espera que sea el titular en el compromiso contra Perú.

El segundo es el defensa Royer Caicedo, una de las sorpresas en la convocatoria, quien no ha tenido muchos minutos en Bélgica y por eso es que llegó como la última alternativa para estos encuentros. Además, delante tiene a futbolistas ya muy importantes como lo son Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

En cuanto a los mediocampistas, los jugadores que no han contado con minutos son Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea. El primero se destaca con León de México, el segundo con Nacional y el tercero, con el Club América de México, por lo que son variantes que pueden llegar a ser muy importantes si el técnico les da confianza y minutos.

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En su reemplazo han estado jugadores como Richard Ríos, Kevin Castaño, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Yáser Asprilla, por lo que la competencia no es sencilla, pero ante la falta de ideas y creatividad que se ha presentado, probar estos nombres nuevos puede ser interesante.

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