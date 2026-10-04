Jhon Durán tuvo un paso breve por el Fenerbahce y, meses después de su salida, una historia contada por uno de sus antiguos compañeros despertó comentarios sobre su estadía en el fútbol turco. Fred, quien compartió vestuario con el delantero colombiano, aseguró que el atacante tenía una particular manera de ver los entrenamientos y el dinero.

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El brasileño, actualmente en el Atlético Mineiro y con pasado en el Manchester United, recordó algunas conversaciones que sostuvo con Durán. Según su relato, en varias ocasiones intentó convencerlo de que entrenara y corriera más, pero recibió respuestas que mostraban, según él, poco interés del colombiano por esas actividades.

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“Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí”, le decía Fred. La respuesta del atacante, de acuerdo con el brasileño, era directa: “Hermano, ya soy rico, no necesito correr en absoluto”. Después, aseguró, Durán se dirigía al departamento de salud para pasar allí el tiempo.

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La situación, siempre según la versión de Fred, no fue algo aislado. El mediocampista afirmó que cuando el colombiano llegó inicialmente al Fenerbahce todavía asistía a los entrenamientos, pero posteriormente habría dejado de hacerlo con la misma disposición. “Cuando llegó por primera vez al Fenerbahce, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, relató.

El brasileño también habló de la reacción que tuvo Durán cuando se concretó su llegada al Zenit de Rusia. Fred le comentó que con ese movimiento iba a recibir todavía más dinero y, según contó, el colombiano respondió: “Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor”. Luego agregó: “Ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí”, en referencia a la situación económica que alcanzó tras firmar con Al Nassr, club que lo compró al Aston Villa por más de 70 millones de euros.

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A pesar de esa descripción sobre su comportamiento deportivo, Fred destacó el lado personal de Durán y aseguró que es “una buena persona, muy bromista”. El colombiano disputó 21 partidos con Fenerbahce, marcó cinco goles y entregó dos asistencias. Además, consiguió allí la Supercopa de Turquía en 2025. Después pasó al Zenit y actualmente está en el Benfica, todos estos movimientos en condición de préstamo, pues su pase sigue perteneciendo al Al Nassr.

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