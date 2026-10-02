Luego de apenas unos días del compromiso contra México, la Selección Colombia volvió a las canchas para medirse al combinado paraguayo, un compromiso muy entretenido porque el equipo de Gustavo Alfaro hizo una gran Copa del Mundo dejando en el camino a Alemania. Ahora derrotó a Colombia 1-0.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Colombia vería cambio drástico en próximas eliminatorias al Mundial; competencia sería muy dura)

De hecho, el compromiso estuvo muy parejo, con dos equipos probando jugadores, buscando nuevos esquemas tácticos y con las ganas de conseguir la victoria ante los ojos de cientos de espectadores que fueron al juego. Al final el triunfo fue para Paraguay.

Sin embargo, también hay muchas cosas que corregir, por lo que Lorenzo tendrá unos días más para seguir trabajando con el grupo, con la idea de que sigan adoptando la idea de juego y así cada vez se vea un mejor rendimiento en la cancha de cara a los objetivos que se aproximan.

Lee También

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Luego de este encuentro contra el combinado paraguayo, ahora el combinado nacional tendrá el último enfrentamiento en esta fecha Fifa, en la que Néstor Lorenzo pudo estar durante 16 días con sus jugadores.

El último compromiso de esta jornada será contra la Selección Perú, partido que será el próximo martes, 6 de octubre, a partir de las 10:00 de la noche, hora colombiana, en Miami.

Este será un gran compromiso porque Perú también viene en un proceso de renovación, recordando que no fue al Mundial 2026 y por eso está buscando jóvenes jugadores que lideren el proceso de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

(Ver también: Se vendría escándalo en Eliminatorias: repechaje de Bolivia peligraría por decisión de Brasil)

Cuándo es la última fecha Fifa del año

Luego de esto, los futbolistas volverán a sus clubes y se reencontrarán nuevamente hasta dentro de un mes para disputar la última fecha Fifa del año, que será contra Chile.

Los partidos serán:

13 de noviembre: Colombia vs. Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

17 de noviembre: Chile vs. Colombia en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

* Pulzo.com se escribe con Z