Así será la formación de Colombia vs. Paraguay que se disputará a cabo este viernes 2 de octubre:
🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑
Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Paraguay 🇵🇾 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/kaVepK6nuL
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2026Lee También
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