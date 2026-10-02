Leonai Souza, jugador de Millonarios, lanzó un mensaje claro sobre las aspiraciones del club ‘albiazul’: el equipo tiene las condiciones para disputar el título de la liga colombiana y, además, dar pelea en los torneos internacionales. Así lo expresó el futbolista en una entrevista con el ‘Vbar’ de Caracol Radio.

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El brasileño fue directo al hablar del potencial embajador. “Nosotros tenemos un buen equipo, tenemos un gran equipo, tenemos una gran hinchada. Entonces nosotros tenemos todo también para salir campeón de la liga local y, ¿por qué no?, de la Libertadores o de la Sudamericana. Estamos para pelear”, afirmó Souza.

Sin embargo, el jugador también puso los pies en la tierra y reconoció que los torneos continentales representan un desafío mayor, en parte por la diferencia de recursos entre los clubes de la región. “Igual no es fácil, ningún campeonato es fácil, principalmente cuando juegas con otros equipos de otros países que muchas veces tienen mucho más recursos que nosotros”, explicó.

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Como ejemplo de esa brecha, Souza mencionó el caso del fútbol brasileño, donde varios jugadores prefieren mantenerse en sus ligas locales antes que emigrar a Europa, lo que eleva el nivel competitivo del continente. Ese contexto, señaló, explica en parte por qué los clubes colombianos no han levantado el trofeo de la Libertadores con mayor frecuencia, aunque sí han sido protagonistas en las instancias definitorias.

El futbolista recordó que el último campeón colombiano de la Copa Libertadores fue Atlético Nacional, y con esa referencia reivindicó el nivel del fútbol local. “Por eso, entonces tú mira la calidad que tiene el campeonato local, el campeonato colombiano. No es por nada que Nacional fue campeón, porque sí tiene un gran equipo, que tiene una buena nómina como Millonarios”, sostuvo.

Para Souza, el fútbol se resuelve en los pequeños márgenes: “Se vive por detalles”, concluyó, una frase que resume su visión sobre lo que puede separar a Millonarios de la gloria o de la eliminación en cualquier competencia.

¿Cuándo fue la última vez que un equipo colombiano ganó la Copa Libertadores?

Atlético Nacional es el único club colombiano que ha conquistado la Copa Libertadores, logro que alcanzó en 1989 y 2016. Ese título sigue siendo la cumbre del fútbol de clubes en el país y una referencia permanente cuando se habla de las aspiraciones continentales de equipos como Millonarios.

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¿En qué torneos internacionales participa Millonarios actualmente?

Millonarios compitió este año en la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de Conmebol, como parte de su calendario internacional. La clasificación a estos certámenes depende del desempeño en la liga colombiana, lo que convierte cada temporada local en una llave directa hacia la vitrina continental.

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