Este miércoles, 16 de septiembre, Millonarios presentó oficialmente al futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien después de una exitosa carrera en Europa, especialmente en Italia, volvió al país a jugar a sus 38 años de edad.

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El equipo se mostró muy ilusionado con la llegada de este jugador, quien fue de los más regulares durante los últimos años y por eso es que ganó tantos títulos con equipos como la Juventus, Inter, Atalanta e incluso el Chelsea en Inglaterra.

Ahora, en Medellín hay sorpresa porque por más de que el jugador salió de allí, al final regresó a otro club, lo cual causó incluso molestia, pero en la rueda de prensa de su presentación aclaró el tema y dijo por qué finalmente no llegó al cuadro antioqueño.

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“Obviamente por respeto yo hablé con Medellín y ellos me dijeron que habían hecho un esfuerzo muy grande por ‘Juanfer’ y que les iba a quedar muy difícil, la verdad. Y realmente después de eso lo iban a analizar, dijeron, pero nunca hubo una propuesta”, dijo Cuadrado.

Y sobre qué lo hizo elegir a Millonarios, agregó: “Enseguida me hablaron de la importancia de lo que es este gran club con una gran historia. Y la verdad es que, bueno, (Serpa) tiene mucho poder de convencimiento porque me habló de una manera muy bonita que te hace sentir, hombre, realmente me quieren. Y bueno, pasaron creo que 3 días como para tomar la decisión”.

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De esta manera, Cuadrado tendrá su segunda experiencia en el fútbol colombiano, pues cuando debutó estuvo en Medellín, le fue bastante bien y por eso de una vez dio el salto al fútbol italiano. Ahora, mucho más maduro, con experiencia y un gran recorrido internacional, espera ser esa pieza importante que necesitaba el equipo bogotano para volver a ganar títulos, que han sido esquivos por más de 3 años.

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