Por: Gol Caracol

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Juan Guillermo Cuadrado fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador de Millonarios. El experimentado deportista compareció ante la prensa junto a Alberto Gamero, director técnico del conjunto ‘embajador’. El popular ‘panita’ manifestó que aportará su experiencia y bagaje al club, e igualmente, que vino a ganar títulos.

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Pero hubo un detalle en particular en su intervención con los medios que llamó la atención, el de la fecha de su debut con el azul de la capital del país. Por ahora, ese momento deberá ser pausa por algunas semanas, y el mismo Cuadrado Bello, reveló el motivo.

(Vea también: Susto con jugador de Millonarios que salió en ambulancia por codazo que lo mandó al piso durante partido)

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado aún no puede debutar con Millonarios?

Así las cosas, el mundialista con la Selección Colombia contó que su debut con la casaca ‘embajadora’ deberá esperar unas semanas, debido a que trae una deuda pendiente desde Italia, que él mismo ni conocía.

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Y es que el ex-Juventus e Inter de Milán recibió tarjeta roja directa por protestar una falta en contra – una decisión polémica del árbitro Ivano Pezzuto – en un duelo que Pisa enfrentó a Torino. Dicho compromiso data del 2025, como consecuencia, la sanción quedó con dos fechas de suspensión pendientes al quedar su exequipo eliminado.

“Tengo una triste noticia, ni yo sabía. Yo fui expulsado en la Copa Italia y fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas. Pero todo ayuda para bien y esas semanas esperamos ponernos a punto, y con la ayuda de Dios llegar en la mejor forma y aportar al equipo”, expresó el oriundo de Necoclí, este miércoles.

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