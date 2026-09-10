Por: Caracol TV

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En la presente semana en la Dimayor se abrió por una semana el libro de inscripciones para los equipos de la Liga Betplay II 2026 y se han venido dando movimientos de varios de los clubes más importantes, con mayor capacidad económica y con masas de hinchadas representativas. Y en ese sentido se mencionó con respecto a la posibilidad de Juan Guillermo Cuadrado de ser contratado por Millonarios.

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El periodista Julián Capera dio recientemente nuevos detalles sobre la posible llegada del exvolante de la Selección Colombia al FPC. El analista aseguró en Blu Radio que el oriundo de Necoclí volará a la capital este 11 de septiembre.

A su vez, Capera detalló que Cuadrado llegará a la ciudad con su familia y es posible su vinculación con ‘Millos’. “Lo están esperando, acá hay que tener en cuenta que hay una buena relación con Gamero y también con los directivos. Se encuentra muy cerca”, sentenció el periodista.

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