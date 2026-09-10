Este jueves, 10 de septiembre, se conoció una información que emocionó a todos los hinchas de Millonarios, pues en un movimiento sorpresivo e inesperado se conoció que se están adelantando negociaciones con el histórico extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

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Según distintas fuentes, todo está muy bien encaminado para que el jugador se vista de azul, por lo que faltaría todo lo relacionado a exámenes médicos, firma de contrato y más para oficializar la contratación.

Ahora, este sería uno de los movimientos más importantes del equipo de los últimos años, después de lo que fue lo de Falcao, por lo que llena de ilusión a la afición ‘Embajadora’ de cara a lo que se viene en el campeonato.

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Golazo de Juan Guillermo Cuadrado en El Campín

Ahora, cabe recordar que el extremo ya estuvo hace poco en Bogotá jugando en El Campín, pues fue uno de los invitados en el partido benéfico lleno de leyendas que se jugó en el estadio de Bogotá y allí marcó un golazo.

De hecho, el jugador recibió en la banda izquierda, giró, cortó al centro y remató de larga distancia para meter uno de los mejores goles de esa noche.

Este fue el gol en cuestión:

Juan Guillermo Cuadrado nos había tirado tremendo spoiler con él y Faryd. pic.twitter.com/wV0Ep4wBxs — A.M (@hollieam016) September 10, 2026

Esto demuestra que pese a sus 38 años, el colombiano mantiene un gran nivel y puede marcar la diferencia en caso de confirmarse su regreso al fútbol profesional colombiano, 18 años después de su trayectoria por Europa.

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Por lo pronto, el jugador es esperado en Bogotá este viernes, 11 de septiembre, para firmar el contrato y oficializar su fichaje, teniendo en cuenta que el equipo ya lleva varias fechas y lo necesitan para seguir escalando posiciones y así meterse en las finales del torneo local.

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