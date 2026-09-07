Alberto Gamero tuvo su debut en el regreso a Millonarios después de año y medio, pues luego de la turbulenta y sorpresiva salida de Fabián Bustos hace unos días, el técnico samario dirigió al equipo en el compromiso frente a Pereira, que se jugó en Cali por las afectaciones del terremoto en la capital de Risaralda.

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En su primera salida, el equipo cambió de esquema táctico, usó variantes y demás con respecto a lo que se venía trabajando con el técnico argentino, aunque al final todo terminó 1-1.

Ahora, más allá del resultado, en la rueda de prensa se tocó un tema que había llamado mucho la atención hace unos días, pues se mencionó que el asistente técnico de Gamero iba a ser Faryd Mondragón, histórico arquero colombiano y hoy comentarista en Win Sports.

Sin embargo, esa idea fue desmentida casi que de inmediato tanto por el técnico del equipo ‘Embajador’ como por el mismo exdeportista.

En rueda de prensa, Gamero respondió: “Creo que fue el mejor compañero que tuve en Cali, es el mejor amigo que tuve cuando viví allí, pero en ningún momento hablamos de que Faryd venía a Millonarios. Mi relación con él no va a desaparecer, siempre hemos tenido una buena amistad y es una especulación. Yo no creo que el vaya a dejar Win para ser asistente técnico”.

Por su parte, Mondragón también dijo que nadie del equipo lo ha buscado hasta ahora. “Lógico que uno quiere ser parte de un cuerpo técnico como Millonarios, claro que le seduce a uno. Pero con nadie de Millonarios he hablado. El diálogo con Gamero es permanente; en su momento, él me ha manifestado que le gustaría que estuviera en su cuerpo técnico, pero en esta no fue la ocasión”, dijo, en diálogo con Carlos Antonio Vélez.

De esta manera, se cierra la posibilidad de que Mondragón llegue a Millonarios, por lo que el nombre del asistente técnico sigue siendo una incógnita, la cual el profesor Gamero espera cerrar en las próximas horas.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo debe usar estos días para ajustar errores que quedaron en evidencia en el partido contra Pereira, recordando que vuelve a jugar el jueves, 10 de septiembre, contra Cali a partir de las 8:00 de la noche.

Con el empate frente a Pereira, el equipo ‘Embajador’ se mantiene quinto con 12 puntos, a ocho del líder que es el América de Cali.

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