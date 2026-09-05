El regreso de Alberto Gamero a Millonarios ya comenzó a provocar movimientos alrededor del equipo bogotano. El entrenador samario asumió nuevamente la dirección técnica del cuadro ‘Embajador’ tras la salida de Fabián Bustos y, mientras prepara su segundo ciclo en la institución, ya apareció un nombre que ha llamado la atención: Faryd Mondragón.

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Según el periodista Guillermo Arango, el exarquero de la Selección Colombia es el nombre que pretende Gamero para sumarlo como nuevo asistente técnico de Millonarios. En caso de que esto se dé, Mondragón podría acompañar a Jorge Castro, quien ya hace parte del grupo de trabajo del entrenador samario.

La posibilidad resulta llamativa por el recorrido de Mondragón en el fútbol colombiano y por el peso que tiene su nombre. El exguardameta, que actualmente es comentarista en Win Sports, fue uno de los jugadores más recordados de la Selección Colombia y disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2014. Después de su retiro, también tuvo participación en diferentes espacios relacionados con el fútbol y se consolidó como comentarista.

Alberto Gamero regresó a Millonarios

La versión sobre Mondragón aparece justo cuando Alberto Gamero comienza nuevamente su historia con Millonarios. El entrenador regresó al club bogotano después de su primera etapa, que se extendió entre 2020 y 2024 y en la que consiguió títulos importantes para la institución.

¡Bienvenido a casa Profe Gamero! 💙Ⓜ️🏠 pic.twitter.com/w1dr1mHwmG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2026

Durante aquel ciclo, Gamero llevó a Millonarios a conquistar la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay I-2023 y la Superliga de 2024. Además, logró consolidar un proyecto deportivo que convirtió al equipo en uno de los protagonistas habituales del fútbol colombiano.

Ahora, el samario vuelve al banquillo ‘Embajador’ en medio de una situación diferente. Su regreso se produjo después de la salida de Fabián Bustos y con Millonarios todavía en competencia en la Liga BetPlay II-2026.

Gamero ya comenzó a trabajar con el plantel y tendrá la misión de enderezar el camino del equipo en lo que queda de la temporada. El entrenador llega con el reto de recuperar la regularidad del conjunto bogotano y volver a pelear por títulos.

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