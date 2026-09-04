Jefferson Lerma recibió una noticia inesperada en el comienzo de la temporada con Crystal Palace. El mediocampista de la Selección Colombia quedó por fuera de la lista de 22 jugadores inscritos por el club inglés para disputar la Europa League, una decisión que despierta preocupación entre los aficionados y abre interrogantes sobre el momento que atraviesa el futbolista.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Siete hinchas fallecieron en accidente cuando iban a ver a su equipo; video es impactante)

La determinación fue tomada por el técnico Pierre Sage, quien no incluyó al colombiano entre los futbolistas que afrontarán la primera participación del conjunto londinense en esta competición europea. La ausencia resulta llamativa teniendo en cuenta la experiencia y el recorrido internacional de Lerma.

El volante de 31 años tampoco ha tenido el protagonismo esperado durante las primeras jornadas de la campaña. Crystal Palace comenzó la Premier League con derrotas frente a Everton y Manchester City, y Lerma ha contado con pocos minutos en comparación con lo que venía siendo habitual en temporadas anteriores.

Lee También

De acuerdo con la información que trascendió en Inglaterra, la exclusión de la Europa League podría responder a una decisión estrictamente deportiva de Sage. La intención sería que Lerma pueda recuperar su mejor nivel y concentrarse en los compromisos de la Premier League, en lugar de afrontar también la exigencia del torneo continental.

La noticia, sin embargo, provocó inquietud entre los seguidores del jugador y de la Selección Colombia, especialmente porque llega en un momento en el que el mediocampista busca recuperar continuidad.

¿Qué va a pasar con Jéfferson Lerma?

La situación también alimentó especulaciones sobre el futuro de Lerma en Crystal Palace. Algunos reportes incluso mencionan la posibilidad de que pueda recibir interés de clubes de Turquía o Arabia Saudita en el futuro.

Por ahora, no existe una negociación confirmada que indique que el colombiano vaya a abandonar el equipo. De hecho, Crystal Palace extendió su contrato por una temporada más después de activar una cláusula que permitió mantenerlo en la plantilla.

Por eso, la exclusión de la Europa League no significa necesariamente que Lerma esté cerca de salir del club. El escenario, de momento, apunta a una situación deportiva que el futbolista deberá revertir para volver a convertirse en una pieza habitual del equipo de Sage.

(Ver también: Duro golpe para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, pese a ganar valioso título en Inglaterra)

Para la Selección Colombia, el panorama también será seguido con atención. Lerma continúa siendo un jugador de experiencia dentro del combinado nacional, por lo que recuperar ritmo y protagonismo en Inglaterra será importante de cara a los próximos compromisos internacionales.

* Pulzo.com se escribe con Z