Por: Caracol TV

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Álvaro Montero volvió a ser protagonista indiscutible en la portería de Boca Juniors, al encaminar la clasificación del equipo hacia los cuartos de final de la Copa Argentina. El arquero guajiro, que anteriormente tuvo un paso por Millonarios y formó parte de Vélez Sarsfield, fue pieza clave en la reciente victoria contra su exclub. El partido, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, terminó igualado 0-0 en tiempo reglamentario, de acuerdo con información compartida por Noticias Caracol. Todo se definió desde el punto penal, etapa en la cual Montero detuvo dos cobros, permitiendo el triunfo 4-3 en la tanda definitiva a favor del conjunto ‘xeneize’ dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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La sobresaliente actuación del guardameta internacional con la Selección Colombia no pasó desapercibida en la prensa argentina y sudamericana. Según un reporte de Noticias Caracol y el diario ‘Olé’, Montero recibió amplios elogios tras su desempeño con el equipo ‘azul y oro’. Este reconocimiento no es casual: el arquero ha mostrado un claro crecimiento en cada compromiso, evidenciando que se encuentra en ascenso y consolidando su puesto en una de las instituciones más grandes del continente. El propio Montero, al cerrar el encuentro frente a su antiguo equipo, expresó con autocrítica: "Nosotros tenemos que actuar cuando se presentan las situaciones. A veces salen y a veces, no. Pero en nuestro trabajo hay que seguir preparándose y mejorando para estar listo", frases que reflejan su profesionalismo y actitud constante de superación.

Esta actuación bajo presión no fue un hecho aislado, pues ya había sobresalido en otra definición por penaltis durante los 'play-offs' de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins, cuando atajó el quinto cobro a Pávez. Frente a Vélez, Montero detuvo los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, reafirmando su carácter en momentos decisivos. El portero resumió la exigente contienda señalando: "Jugamos un muy buen partido ante un muy buen rival. El partido estuvo parejo en todo momento y nosotros creamos muy buenas situaciones también", palabras reafirmadas por diferentes medios como Noticias Caracol.

Con este resultado, Boca Juniors encadena dos triunfos cruciales: una victoria reciente sobre Lanús en la Liga y el avance en la Copa Argentina, donde en cuartos de final se enfrentará a Racing de Avellaneda. Otros duelos de esta ronda serán Deportivo Riestra contra Banfield, Independiente Rivadavia frente a Atlético Tucumán y Platense contra Estudiantes de La Plata. Vale destacar que el campeón de la Copa Argentina asegurará un cupo para la Copa Libertadores 2027 y la oportunidad de disputar la Supercopa Argentina ante el ganador del Trofeo de Campeones.

¿Cómo ha sido el desempeño de Álvaro Montero en Boca Juniors recientemente?

El desempeño de Álvaro Montero con Boca Juniors ha sido creciente, destacándose especialmente en definiciones por penaltis, como contra O'Higgins en la Copa Sudamericana y ahora ante Vélez Sarsfield en la Copa Argentina. Estas actuaciones le han valido elogios de medios como Noticias Caracol y ‘Olé’, mostrando que el arquero se ha consolidado como figura decisiva en momentos clave para el club.

¿Qué otorga la Copa Argentina al equipo que la gane?

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, el equipo que resulte campeón de la Copa Argentina obtendrá la clasificación directa para la Copa Libertadores 2027 y también el derecho de disputar la Supercopa Argentina frente al vencedor del Trofeo de Campeones, consolidando así su importancia en el calendario del fútbol argentino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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