Por: Noticiero 90 minutos

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La más reciente decisión de RTVC Sistema de Medios Públicos ha sido nombrar a Andrea Carolina Holguín como directora de Señal Colombia. Holguín, nacida en el Valle del Cauca, asume la dirección con el objetivo principal de modernizar el canal y conducirlo, según el anuncio de la entidad, hacia una actualización que le permita adaptarse a las nuevas dinámicas digitales y a las transformaciones que atraviesa actualmente el consumo audiovisual. Este relevo se da en un contexto en el que la televisión tradicional está perdiendo terreno frente al avance de plataformas digitales, el streaming y los contenidos bajo demanda.

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Andrea Carolina Holguín cuenta con una sólida formación en comunicación social y periodismo, respaldada por una especialización en periodismo digital de la Universidad Autónoma de Occidente. Su experiencia integra trabajos en medios locales y nacionales, incluyendo espacios como Telepacífico y Noticias Caracol, además de su paso por diversas instituciones gubernamentales. Esta trayectoria la posiciona como una profesional con conocimiento tanto de la realidad regional como nacional del sector mediático, según la información compartida por RTVC.

En sus primeras declaraciones como directora, Holguín enfatizó la misión de mantener la vocación pública del canal, pero con la mirada puesta en la inclusión digital. “Señal Colombia es el canal de todos los colombianos y queremos llegar nuevamente a esa Colombia multicultural, diversa y pluriétnica”, sostuvo, resaltando la importancia de representar a todo el país en los contenidos. A su vez, remarcó que es esencial que Señal Colombia ingrese plenamente al nuevo ecosistema digital para no quedar rezagado frente a la rápida evolución tecnológica y los cambios de hábitos de sus audiencias.

RTVC ha reiterado que en esta nueva etapa buscarán fortalecer las áreas educativas, culturales y deportivas del canal. La intención es ofrecer una programación renovada que refleje no solo la diversidad, sino también el movimiento constante de la tecnología y la cultura en Colombia. Holguín, entonces, recibe el desafío de conectar la historia de Señal Colombia con las tendencias actuales, asegurando que la señal pública permanezca relevante y cercana para todos los ciudadanos, mientras aborda los retos que implica la digitalización y el cambio en la forma en que las personas consumen contenido audiovisual en el país.

¿Quién es Andrea Carolina Holguín, la nueva directora de Señal Colombia?

Andrea Carolina Holguín es una comunicadora social y periodista del Valle del Cauca, con especialización en periodismo digital de la Universidad Autónoma de Occidente. Su experiencia profesional abarca trabajos en medios regionales y nacionales como Telepacífico, Noticias Caracol y participación en entidades gubernamentales, según información de RTVC.

¿Cuál es el principal reto que enfrenta Señal Colombia con su nueva dirección?

El reto central para Señal Colombia bajo la dirección de Andrea Carolina Holguín es la adaptación a la era digital. Según declaraciones de la nueva directora y RTVC, esto implica transformar el canal para fortalecer su presencia en plataformas digitales y construir una oferta de contenidos que refleje la multiculturalidad del país, sin perder su vocación pública ni su vínculo histórico con la audiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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