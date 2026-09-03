Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá se prepara para ofrecer al público una experiencia única e inmersiva con el show 'Tren al Sur', una propuesta que invita a recordar los grandes clásicos del rock en español. De acuerdo con la información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este espectáculo tendrá lugar los días 5, 10, 12, 19 y 24 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m. y requiere entrada con boletería. Bajo la icónica cúpula del Planetario de Bogotá, los asistentes podrán sumergirse en un recorrido sonoro y visual, en el que la historia del rock en español se transforma en un viaje colectivo de sensaciones, colores y recuerdos. El show incluye proyecciones de 360 grados, lo que intensifica la sensación inmersiva y transporta a los espectadores a distintas épocas y momentos emblemáticos de la música latinoamericana.

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Según el Planetario de Bogotá, 'Tren al Sur' está diseñado para que los asistentes disfruten de los mayores éxitos de algunas de las agrupaciones de rock en español que han dejado huella en la cultura musical, tanto en América Latina como en el ámbito internacional. Artistas y bandas como Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados y Soda Stereo forman parte de la banda sonora de este recorrido, permitiendo a cada espectador conectar con canciones que marcaron varias generaciones. Además, la propuesta visual incluye juegos de luces y colores sincronizados con la música, potenciando la experiencia sensorial y evocando la energía característica de estos ritmos.

El evento, promovido a través de las plataformas y redes sociales oficiales del Planetario de Bogotá, hace especial énfasis en la invitación a agendarse, compartir en familia o con amigos y dejarse conmover por la fuerza narrativa del rock en español. La cita se desarrolla en las instalaciones del Planetario, ubicadas en la calle 26B #5-93, un punto emblemático para la vida cultural bogotana.

En suma, 'Tren al Sur' se presenta como una opción renovadora para quienes buscan un plan cultural que combine tecnología, memoria y música. La iniciativa se suma a otras ofertas particulares del Planetario de Bogotá, que se destaca por su constante apuesta por experiencias sensoriales y artísticas dirigidas a todos los públicos.

¿Cuáles bandas de rock en español forman parte del show 'Tren al Sur' en el Planetario de Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por el Planetario de Bogotá, el espectáculo 'Tren al Sur' reúne canciones de bandas y agrupaciones representativas del rock en español, entre las que se destacan Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados y Soda Stereo, entre otros referentes de este género en América Latina.

¿En qué consiste un recorrido inmersivo en el Planetario de Bogotá?

Un recorrido inmersivo, como el que aporta el Planetario de Bogotá con 'Tren al Sur', se basa en proyecciones audiovisuales en 360 grados, juegos de luces y sonido envolvente, permitiendo al público sentirse completamente integrado en la historia y el ambiente musical presentado; esta experiencia estimula los sentidos y ofrece una manera novedosa de revivir la memoria colectiva a través del arte y la tecnología.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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