Por: Portal Bogotá

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Durante los días 5 y 6 de septiembre, las Plazas Distritales de Mercado San Carlos y El Carmen, ubicadas en Tunjuelito al sur de Bogotá, serán el epicentro de una jornada dedicada a destacar y apoyar el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la economía local y en la vida comunitaria, según información de la Alcaldía Local de Tunjuelito. Esta acción se enmarca en la iniciativa "La plaza con sentido: mujeres que sostienen la vida", enfocada en fortalecer los emprendimientos de mujeres, promover el comercio local y facilitar el acceso a información relevante sobre sus derechos.

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La programación está pensada para toda la comunidad, quienes podrán encontrar una oferta variada de productos frescos provenientes de las plazas de mercado, reconocidos por ser el punto de encuentro de productores locales y consumidores, así como espacios para el impulso del pequeño comercio. Además, la jornada estará acompañada por una serie de actividades orientadas a la participación ciudadana, la visibilización del trabajo femenino y la sensibilización sobre la prevención de violencias basadas en género.

Otro tema importante en estas jornadas será la difusión de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, una herramienta para avanzar hacia mayor autonomía y justicia para las mujeres en la localidad, de acuerdo con lo expuesto en la convocatoria oficial. Esta política contribuye a que las mujeres conozcan y defiendan sus derechos y accedan a oportunidades económicas y sociales en igualdad de condiciones.

Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, destacó en declaraciones que “estos espacios nos permiten reconocer y visibilizar el trabajo que realizan diariamente las mujeres de nuestra localidad. Queremos que las plazas sean también escenarios para fortalecer su autonomía, sus emprendimientos y las oportunidades económicas para ellas y sus familias”.

Las actividades se desarrollarán el sábado 5 de septiembre en la Plaza Distrital de Mercado San Carlos (calle 51 sur # 19 B – 26) y el domingo 6 de septiembre en la Plaza Distrital de Mercado El Carmen (diagonal 49 sur # 29 A - 07), ambas jornadas desde las 10:00 de la mañana. La Alcaldía Local invita a toda la comunidad a participar y apoyar los emprendimientos locales, transformando las plazas en escenarios de encuentro y construcción de tejido social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se llevarán a cabo en las jornadas de las plazas de mercado en Tunjuelito?

Durante las jornadas en las Plazas Distritales de Mercado San Carlos y El Carmen, la comunidad podrá acceder a muestras de emprendimientos locales, adquirir productos frescos, participar en espacios de sensibilización sobre derechos de las mujeres y la prevención de violencias basadas en género, así como informarse sobre la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.

¿Por qué es importante la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en estas actividades?

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género es relevante porque busca promover la autonomía, igualdad y defensa de los derechos de las mujeres, brindando herramientas para prevenir violencias y fortalecer su participación económica y social dentro de la comunidad, como se refleja en las actividades organizadas por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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