Por: El Espectador

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La madrugada en la localidad de San Cristóbal, ubicada en el sur de Bogotá, fue testigo de un hecho que ha causado conmoción. Una niña de cinco años fue encontrada sola, desorientada, en pijama y llorando en plena vía pública. La presencia de la menor fue advertida por habitantes de la zona, quienes al percatarse de la situación, alertaron de inmediato a las autoridades competentes. De acuerdo con información entregada por la Policía, la menor había permanecido sin compañía en una habitación ubicada en el tercer piso de un inmueble. Los primeros reportes sugieren que su madre habría salido del lugar, presuntamente para encontrarse con una amiga, dejando a la niña en la vivienda.

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Esta información preliminar, aportada por las autoridades, está siendo objeto de investigación. Las entidades buscan establecer con precisión el tiempo que la niña permaneció sola, así como las circunstancias que le posibilitaron abandonar la vivienda en plena madrugada. Hasta el momento, no se ha podido confirmar si existía otra persona encargada de su vigilancia o si hay antecedentes de situaciones similares en el círculo familiar. De acuerdo con declaraciones del jefe de Servicios Especiales de la Policía, la patrulla que atendió el llamado de la comunidad encontró a la niña en un “aparente estado de abandono”, aunque se aclaró que no presentaba lesiones visibles al momento de la intervención.

Tras la valoración inicial realizada por la Policía, se activó la ruta de atención integral prevista para estos casos. La menor fue entregada a la autoridad administrativa correspondiente, quien asumió la responsabilidad de velar por la protección de sus derechos y evaluar su situación emocional y física. Este proceso es liderado por profesionales como defensores de familia o comisarios de familia que, según la normativa, pueden adoptar medidas temporales encaminadas a salvaguardar el bienestar de la niña. Cabe señalar que la entrega a una autoridad administrativa no implica necesariamente la pérdida de custodia por parte de la madre; dicha decisión depende de una valoración interdisciplinaria y del análisis de los hechos.

Por ahora, las autoridades continúan las averiguaciones para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas en el caso, sin que hasta el momento se hayan anunciado imputaciones o sanciones. El desarrollo del procedimiento estará orientado al interés superior de la niña y a garantizar su protección conforme a la ley colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el procedimiento cuando un menor es hallado en aparente abandono en Bogotá?

Cuando un niño es encontrado solo y en posible situación de abandono, la Policía activa la ruta de atención integral. El procedimiento inicia con una valoración por parte de las autoridades que, tras verificar sus condiciones, entregan al menor a la autoridad administrativa competente, como un defensor de familia. Este profesional analiza el entorno familiar y decide si el niño puede permanecer con parientes o necesita otra modalidad de protección, siempre priorizando su bienestar y derechos fundamentales.

¿Cómo puede reportar un ciudadano una situación de abandono infantil en Bogotá?

Si alguien presencia un posible caso de abandono infantil, debe proteger al menor llevándolo a un lugar seguro y comunicarse con la Línea 123 para notificar a las autoridades. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece la Línea 141, que atiende reportes y proporciona orientación sobre casos de riesgo infantil las 24 horas, asegurando un canal confiable y confidencial de ayuda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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