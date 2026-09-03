Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en la transformación de su sistema de transporte público con la estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR), una iniciativa clave en el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El objetivo fundamental, según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), es integrar los servicios de TransMilenio, TransMiCable y la Línea 1 del Metro de Bogotá en una sola plataforma que facilite el acceso y el pago para los usuarios, mejorando de manera significativa su experiencia diaria de viaje.

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María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, afirmó que “el Sistema Interoperable de Recaudo es un proyecto de ciudad que se está construyendo en equipo y que busca que la entrada en operación del Metro de Bogotá, junto con TransMilenio y los demás componentes del sistema, se traduzca en una mejor experiencia para los usuarios”. Esta visión se ha fortalecido a partir del trabajo conjunto entre la SDM, TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá (EMB), quienes, a través de ejercicios de análisis y acercamiento con el mercado, han buscado identificar capacidades, experiencias y soluciones técnicas para la implementación del SIR.

En este proceso, las entidades han recibido aportes técnicos y observaciones de empresas especializadas, analizando oportunidades de mejora y revisando la arquitectura del sistema planteado. Según Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio, “escuchar y ajustar el proyecto ha sido fundamental para construir una solución centrada en los usuarios, con mayor agilidad y seguridad”. Como resultado, se han definido nuevos ajustes en la iniciativa y se ha iniciado una etapa más avanzada de acercamiento al mercado, aprovechando los aprendizajes recogidos.

Con este fin, la SDM, TransMilenio y la EMB publicaron en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública II (SECOP II) el proceso de cotización SDM-COT-100-2026. Esta convocatoria busca reunir empresas nacionales e internacionales, integradores y proveedores tecnológicos que cuenten con experiencia en sistemas de recaudo, tecnología e interoperabilidad aplicada al transporte. Leonidas Narváez, gerente general de la EMB, subraya la importancia de este trabajo conjunto: “con el SIR, existe la oportunidad de fortalecer y mejorar las condiciones de viaje en todo el sistema de transporte público”.

El SIR se perfila así como un componente estratégico para Bogotá, en la ruta hacia un sistema de recaudo más integrado, eficiente y orientado a las necesidades de los ciudadanos. Aunque la invitación implica un espacio de interacción y consulta con el sector especializado, no constituye compromiso de contratación para ninguna de las entidades.

¿Qué es el Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) en el transporte público de Bogotá?

El Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) es una iniciativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, TransMilenio y la Empresa Metro de Bogotá para unificar y simplificar el acceso y pago de los servicios de transporte público, integrando TransMilenio, TransMiCable y la Línea 1 del Metro. Se busca crear una experiencia de viaje más sencilla, ágil y segura para los usuarios.

¿Cómo pueden las empresas participar en la estructuración del SIR en Bogotá?

Las empresas interesadas en participar en la estructuración del SIR pueden consultar y aportar a través de la publicación realizada en SECOP II, bajo el proceso de cotización SDM-COT-100-2026. Esta etapa permite compartir experiencias, soluciones y propuestas técnicas, pero no representa un compromiso de contratación directa con las entidades involucradas en el proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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