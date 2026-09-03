Por: Portal Bogotá

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En el barrio Venecia, ubicado al sur de Bogotá, se llevó a cabo recientemente una jornada de sensibilización orientada a la prevención de la violencia intrafamiliar y la promoción del buen trato, en el marco del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. El evento, según información publicada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, tuvo como eje principal fortalecer entornos protectores y fomentar relaciones basadas en el respeto, el buen trato y la convivencia dentro de la comunidad.

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La actividad central de la jornada fue una presentación de circo, pensada especialmente para captar la atención de niñas y niños, así como de sus familias. Esta estrategia lúdica permitió acercar de manera pedagógica y cercana mensajes claves sobre la importancia de las relaciones respetuosas y la construcción de espacios seguros en el entorno familiar y comunitario. La participación activa de la comunidad permitió que el mensaje sobre la convivencia llegara de manera efectiva, facilitando la reflexión sobre cómo cada persona, desde su rol, puede contribuir a la prevención de la violencia intrafamiliar.

Según Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa Local de Tunjuelito, estas acciones son fundamentales para la construcción de comunidad, ya que fortalecen los vínculos familiares y generan espacios de confianza y protección para la infancia. En palabras de la mandataria local, “prevenir la violencia intrafamiliar también es construir comunidad desde el respeto y el buen trato”. Esto enfatiza el valor de la participación ciudadana y la importancia de la articulación entre las entidades públicas y la comunidad para alcanzar un mayor impacto social.

De acuerdo con información oficial, la Alcaldía Local de Tunjuelito continúa llevando este tipo de iniciativas a los diferentes territorios, implementando estrategias de prevención de violencias y fortalecimiento familiar. El objetivo es que tanto la información como las actividades lleguen directamente a quienes más lo necesitan, garantizando así la construcción de entornos más seguros, protectores y propicios para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ a prevenir la violencia intrafamiliar?

El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ centra sus acciones en fomentar el respeto, el buen trato y relaciones armónicas en los hogares, especialmente a través de jornadas de sensibilización y actividades lúdicas dirigidas a la infancia y sus familias. En eventos como el realizado en Venecia, se desarrollan presentaciones y espacios de diálogo para educar y fortalecer entornos protectores que contribuyen directamente a la prevención de la violencia intrafamiliar.

¿Qué tipo de actividades realiza la Alcaldía Local de Tunjuelito para fortalecer a las familias?

La Alcaldía Local de Tunjuelito desarrolla actividades comunitarias como presentaciones de circo, jornadas de sensibilización y espacios de participación para niñas, niños y familias, con el fin de llevar información sobre convivencia, respeto y prevención de violencias. Estas acciones buscan fortalecer los lazos familiares, promover entornos seguros y generar una cultura de buen trato en la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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