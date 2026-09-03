Por: EL PILON SA

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Carlos Andrés Villero Quintana asumirá un nuevo reto profesional como director territorial Cesar-Guajira de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según información publicada por El Pilón. Su hoja de vida fue divulgada este 2 de septiembre en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República, lo que constituye el paso formal previo antes de la firma oficial de su decreto de nombramiento. Villero Quintana reemplazará a Alexander Alvarado Paternina, quien venía desempeñando ese cargo desde febrero.

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La Unidad para las Víctimas tiene la responsabilidad de coordinar la política de atención y reparación integral a la población impactada por el conflicto armado en el Cesar y los 15 municipios del departamento de La Guajira. De acuerdo con El Pilón, en estos territorios se registran más de 521 mil víctimas, lo que establece un desafío considerable para la nueva dirección. Villero Quintana, en calidad de director territorial, será el encargado de ejecutar y articular las acciones orientadas a la protección y el restablecimiento de derechos de esta población vulnerable.

El perfil académico de Carlos Andrés Villero destaca su formación como sociólogo de la Universidad Popular del Cesar, junto con una especialización en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Asimismo, cursó hasta el octavo semestre de Derecho, lo que amplía su comprensión sobre temas legales y sociales.

En cuanto a su experiencia laboral, el próximo director ha contribuido como contratista en diferentes dependencias de la Gobernación del Cesar, entre ellas la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Igualmente, su trayectoria incluye colaboraciones con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Valledupar y actividades administrativas y comerciales en Emdupar, la empresa de servicios públicos de la región. A nivel nacional, destaca su participación en el Congreso de la República, donde trabajó en la Cámara de Representantes como asistente de una Unidad de Trabajo Legislativo durante 2022. En el ámbito universitario, ejerció como docente en la Universidad Popular del Cesar entre 2011 y 2015.

El proceso de publicación de su hoja de vida y la espera del decreto de nombramiento señalan el cumplimiento de los pasos legales para asumir el cargo, asegurando transparencia y rigurosidad en la designación, según los protocolos de la Presidencia de la República.

¿Cuáles son las funciones de la Unidad para las Víctimas en Cesar y La Guajira?

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la entidad responsable de coordinar y dirigir la política pública relacionada con la atención y reparación de las personas afectadas por el conflicto armado en Cesar y los 15 municipios de La Guajira. Su gestión incluye articular recursos y estrategias para restablecer derechos y promover procesos de atención integral.

¿Qué experiencia tiene Carlos Andrés Villero Quintana para asumir la dirección territorial?

Carlos Andrés Villero Quintana es sociólogo y especialista en Derechos Humanos, con experiencia en instituciones públicas locales y nacionales, como la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y el Congreso de la República. Además, ha sido docente universitario, lo que contribuye a su perfil técnico y social para liderar la atención a las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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