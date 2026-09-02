Por: EL PILON SA

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Un parque solar de aproximadamente 40 megavatios de capacidad, desarrollado junto con comunidades arhuacas en el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta, avanza actualmente en su primera fase. Esta energía será entregada al Sistema Interconectado Nacional a través de la subestación El Copey, ubicada en el departamento del Cesar, según información presentada por El Espectador. La iniciativa, impulsada por la empresa estadounidense Greenwood Energy mediante su proyecto Terra Initiative, contempla la instalación de miles de paneles solares en un predio de 232 hectáreas. De estas, 38 hectáreas serán ocupadas por el parque solar, mientras que las 194 hectáreas restantes quedarán bajo administración de la comunidad arhuaca.

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De acuerdo con Marco Páez, director de Greenwood Energy en Colombia, citado en El Espectador, la empresa inicialmente adquirió la totalidad del terreno y posteriormente lo cedió a la comunidad indígena, asegurando su participación y control territorial. Esta acción se complementa con un acuerdo que incluye la construcción de un nuevo asentamiento arhuaco con acceso a vivienda, salud y educación, respondiendo al interés de la comunidad por proteger espacios sagrados y sus fuentes de agua. Ati Viviam Villafaña, indígena arhuaca y politóloga, explicó a El Espectador que la ampliación territorial es central, ya que permitiría fortalecer la protección de áreas valiosas desde lo ambiental, cultural y espiritual. Además, según la vocera, los ingresos generados durante los 25 años de vida útil previstos para el parque podrían destinarse a la compra anual de entre 15 y 20 hectáreas para ese fin.

Un reto fundamental ha sido la conexión eléctrica. El transporte de la energía hasta el sistema nacional depende de la construcción de una línea de más de 10 kilómetros hasta la subestación de El Copey. Según Greenwood Energy, los retrasos en la asignación de capacidad y puntos de conexión por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) limitaron el inicio de una segunda fase, que estima adicionar 120 megavatios y la construcción de dos nuevos pueblos arhuacos. Aunque el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) han anunciado medidas para priorizar proyectos con requisitos técnicos y ambientales cumplidos, persisten trámites represados.

La comunidad arhuaca se consolida como socia del proyecto. La primera fase exigió más de USD 50 millones de inversión y, al cumplir 25 años, Greenwood Energy transferirá la infraestructura a la comunidad, que decidirá su destino. Para la etapa siguiente, los arhuacos buscan participar en la financiación y recibir parte de las utilidades, aunque advierten de dificultades para acceder a crédito, ya que entidades financieras son reticentes a financiar proyectos en territorio indígena, una situación reconocida por Páez, quien aboga por líneas de crédito preferenciales y avales estatales para estos procesos.

¿Cómo beneficia el parque solar Terra Initiative a la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada?

El parque solar Terra Initiative contribuye a la ampliación del territorio arhuaco, la protección de espacios sagrados y fuentes de agua, y la construcción de un nuevo asentamiento con acceso a servicios básicos. Además, los recursos económicos generados permitirían la compra anual de tierras para fortalecer la conservación ambiental y cultural, según explicó Ati Viviam Villafaña a El Espectador.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la conexión del parque solar al Sistema Interconectado Nacional?

El proyecto ha enfrentado retrasos debido a trámites de asignación de capacidad y puntos de conexión por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), lo que ha frenado el desarrollo de una segunda fase mayor. La construcción de una línea de más de 10 kilómetros hasta la subestación de El Copey es clave, pero persisten solicitudes represadas a pesar de cambios normativos anunciados por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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