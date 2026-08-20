En las primeras horas posteriores al siniestro, los reportes preliminares entregados por las autoridades locales señalaban un panorama desalentador con cuatro personas fallecidas y al menos siete desaparecidos. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, indicó que se activó de manera inmediata la capacidad institucional en coordinación con la Alcaldía de Policarpa y la Dirección de Gestión del Riesgo para coordinar las labores de rescate.

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Por su parte, la secretaria de Planeación del municipio, Dayana Andrade, señaló que los detalles específicos de la emergencia debían ser canalizados directamente a través del alcalde Eduar Rojas López, mientras los habitantes de la vereda solicitaban con urgencia maquinaria y herramientas de excavación como palas y picos para remover el material que cubría a las víctimas.

Sin embargo, el panorama informativo dio un giro dramático y definitivo en la mañana de este jueves 20 de agosto, cuando el reconocido periodista Néstor Morales entregó un nuevo y devastador reporte durante su espacio informativo en Blu Radio. Al actualizar los datos sobre la emergencia en el sur del país, el comunicador señaló al aire de manera categórica: “Amanecemos con una tragedia en el departamento de Nariño, en Policarpa, bien al sur, donde una mina de oro se derrumbó, hay 13 personas muertas y 7 heridas. Están en la etapa de evaluación, se creció el río Patía, produce un derrumbe, estaban los mineros en la mina y allí se produce la tragedia, la información es muy fresca, es parcial”.

Esta actualización oficializó un saldo trágico mucho mayor al estimado inicialmente, elevando la cifra de víctimas mortales y evidenciando la crudeza del impacto en esta zona minera.

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Ante la magnitud de la tragedia reportada en el sur del departamento, los organismos de socorro locales y los cuerpos de bomberos de municipios vecinos como Pasto, Sotomayor y El Tambo, junto con integrantes de la Defensa Civil, han intensificado las coordinaciones para avanzar en las labores de rescate y evaluación sobre el terreno.

Las complejas condiciones geográficas de la zona y la persistencia de riesgos asociados al caudal del río Patía mantienen en máxima alerta a las autoridades, mientras los equipos de búsqueda intentan asegurar el área para atender a los heridos y rescatar a los desaparecidos que dejó este devastador colapso en la actividad minera artesanal.