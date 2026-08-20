En las primeras horas posteriores al siniestro, los reportes preliminares entregados por las autoridades locales señalaban un panorama desalentador con cuatro personas fallecidas y al menos siete desaparecidos. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, indicó que se activó de manera inmediata la capacidad institucional en coordinación con la Alcaldía de Policarpa y la Dirección de Gestión del Riesgo para coordinar las labores de rescate.
Por su parte, la secretaria de Planeación del municipio, Dayana Andrade, señaló que los detalles específicos de la emergencia debían ser canalizados directamente a través del alcalde Eduar Rojas López, mientras los habitantes de la vereda solicitaban con urgencia maquinaria y herramientas de excavación como palas y picos para remover el material que cubría a las víctimas.
Sin embargo, el panorama informativo dio un giro dramático y definitivo en la mañana de este jueves 20 de agosto, cuando el reconocido periodista Néstor Morales entregó un nuevo y devastador reporte durante su espacio informativo en Blu Radio. Al actualizar los datos sobre la emergencia en el sur del país, el comunicador señaló al aire de manera categórica: “Amanecemos con una tragedia en el departamento de Nariño, en Policarpa, bien al sur, donde una mina de oro se derrumbó, hay 13 personas muertas y 7 heridas. Están en la etapa de evaluación, se creció el río Patía, produce un derrumbe, estaban los mineros en la mina y allí se produce la tragedia, la información es muy fresca, es parcial”.
Esta actualización oficializó un saldo trágico mucho mayor al estimado inicialmente, elevando la cifra de víctimas mortales y evidenciando la crudeza del impacto en esta zona minera.
Ante la magnitud de la tragedia reportada en el sur del departamento, los organismos de socorro locales y los cuerpos de bomberos de municipios vecinos como Pasto, Sotomayor y El Tambo, junto con integrantes de la Defensa Civil, han intensificado las coordinaciones para avanzar en las labores de rescate y evaluación sobre el terreno.
Las complejas condiciones geográficas de la zona y la persistencia de riesgos asociados al caudal del río Patía mantienen en máxima alerta a las autoridades, mientras los equipos de búsqueda intentan asegurar el área para atender a los heridos y rescatar a los desaparecidos que dejó este devastador colapso en la actividad minera artesanal.
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