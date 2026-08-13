Por: Noticiero 90 minutos

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Ante una crisis ambiental de gran magnitud, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha decretado calamidad pública y urgencia manifiesta en el departamento, según información oficial citada por Noticiero 90 Minutos. Esta decisión surge frente a la alarmante emergencia provocada por más de 150 incendios forestales que, hasta ahora, han destruido más de 1.800 hectáreas de bosques nativos y cultivos de pancoger en 29 de los 64 municipios de Nariño. La medida administrativa pretende otorgar mecanismos legales ágiles para responder de manera eficiente ante una situación que pone en riesgo valiosos ecosistemas y la salud de la población, de acuerdo con fuentes oficiales.

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Como parte de la respuesta a esta emergencia, se movilizarán más de 3.500 millones de pesos destinados a fortalecer el accionar de los cuerpos de bomberos en 32 municipios priorizados. Estos recursos se emplearán en la adquisición de kits forestales, herramientas y equipos adecuados. El objetivo es asegurar que los socorristas cuenten con el equipamiento de protección personal necesario para su labor en medio de las conflagraciones, según explicó la gobernación departamental.

Adicionalmente, se implementará una brigada departamental de reacción inmediata, formada por bomberos y miembros de la Defensa Civil, que actuará especialmente en municipios donde la magnitud de la emergencia supere la capacidad de acción local. Para las áreas más críticas y de difícil acceso, se anunció la contratación de 40 horas de apoyo aéreo que permitirán combatir el fuego desde el aire y brindar asistencia rápida a las zonas más afectadas.

El gobernador Escobar exhortó a los mandatarios locales a mantener vigentes los convenios con los cuerpos de bomberos, recalcando que estos organismos constituyen la primera línea de defensa no solo ante incendios sino también frente a otros desastres naturales, como el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Además, para coordinar eficientemente todas las acciones operativas, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) subregional en Santacruz de Guachavés, permitiendo una atención directa en el territorio.

Finalmente, la administración departamental enfatiza la importancia del compromiso ciudadano. Se insta a la comunidad a evitar cualquier acción que pueda desencadenar nuevos focos de incendio y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo usando los canales oficiales disponibles. Las autoridades permanecerán en constante monitoreo y articulación técnica para mitigar el impacto de la temporada seca y salvaguardar la vida y el medio ambiente en Nariño.

¿Qué acciones están tomando las autoridades para enfrentar los incendios en Nariño?

Las autoridades, bajo la dirección del gobernador Luis Alfonso Escobar, han decretado calamidad pública para agilizar la asignación de recursos y fortalecer los cuerpos de bomberos, además de conformar una brigada de reacción inmediata y contar con apoyo aéreo. También se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta en el terreno, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

¿Qué es la calamidad pública y cómo afecta la atención de emergencias en Nariño?

La calamidad pública es una medida administrativa que facilita la movilización y uso urgente de recursos legales y financieros para atender rápidamente situaciones que amenazan a la población y el ambiente. En Nariño, permite responder de forma eficiente a los incendios forestales y proteger tanto el entorno natural como la salud y seguridad de los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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