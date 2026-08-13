Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El devastador terremoto del 10 de agosto impactó gravemente a Pereira y Dosquebradas, no solo dejando víctimas y daños materiales, sino también ocasionando un colapso significativo en las comunicaciones. De acuerdo con MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia), en Risaralda, 486 de las 631 estaciones base móviles quedaron fuera de servicio, lo que representa una afectación del 77 %. Si bien las empresas de telecomunicaciones trabajan para restaurar las redes, aún persisten zonas y familias que no pueden comunicarse con sus seres queridos, profundizando la angustia, especialmente para quienes han perdido a familiares o amigos.

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En este contexto, la situación se agrava para aquellas personas que perdieron sus dispositivos móviles entre los escombros o simplemente no tienen acceso estable a internet. Para muchas familias, reemplazar un teléfono no es una opción viable en medio de la emergencia y la inestabilidad económica generada por la catástrofe. Así, la conexión digital, fundamental para reportar o localizar a personas desaparecidas, se vuelve un privilegio inaccesible para muchos en momentos críticos.

Ante ese panorama, el periódico popular Q’hubo Pereira ideó una alternativa que apela tanto a la tecnología como a la tradición: trasladar las búsquedas en línea al formato impreso. A través de la iniciativa "Personas que buscamos", cualquier familiar afectado puede reportar gratuitamente la desaparición de un ser querido y autorizar la publicación de su fotografía tanto en la plataforma digital como en los ejemplares impresos de Q’hubo Pereira.

El propósito de este proyecto es lograr que los rostros de los desaparecidos circulen por calles, tiendas, barrios y hogares de Pereira y Dosquebradas, incluyendo aquellos espacios donde la conectividad aún está restringida o donde no es posible disponer de un celular. Además, la plataforma recibe aportes voluntarios destinados a fortalecer la capacidad de impresión y circulación, aunque las donaciones no influyen en la prioridad ni condicionan la inclusión de ningún caso, que sigue siendo gratuita para quien lo solicite.

De acuerdo con la información difundida por El Diario, Q'hubo Pereira y en la plataforma especial “Personas que buscamos”, esta estrategia permite que, ante el silencio de las redes móviles, el papel se transforme nuevamente en una herramienta poderosa para conectar a la comunidad y facilitar la búsqueda, al hacer visible el rostro de quienes aún siguen desaparecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma “Personas que buscamos” de Q’hubo Pereira para reportar desaparecidos?

La plataforma digital de Q’hubo Pereira permite a los familiares reportar de forma gratuita a personas desaparecidas, autorizando la publicación de sus fotografías tanto en internet como en la edición impresa del periódico. El objetivo es ampliar el alcance de las búsquedas, llevando los casos hasta aquellos lugares sin acceso a internet tras la emergencia.

¿Qué impacto tuvo la caída de las estaciones móviles en la búsqueda de personas tras el terremoto?

La caída de 486 de las 631 estaciones base móviles en Risaralda, según MinTIC, dejó a muchas personas sin posibilidades de comunicarse para reportar o buscar a sus seres queridos. Esta afectación obligó a buscar alternativas como el uso de medios impresos para mantener activa la búsqueda de desaparecidos en Pereira y Dosquebradas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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