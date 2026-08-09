Por: El Espectador

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En una reciente comunicación oficial, la Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia ante la agudización de ataques armados en diversas regiones de Colombia, hechos registrados entre el 7 y el 8 de agosto, coincidiendo con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Según el comunicado de la entidad, los atentados incluyeron hostigamientos y agresiones con artefactos explosivos en departamentos como Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Para la Defensoría, resulta preocupante que los ataques ocurrieron en un periodo muy corto e involucraron una intensidad significativa, lo que generó un alto nivel de riesgo para la población civil.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la selección de los lugares afectados —cabeceras municipales, zonas residenciales, comercios y vías principales— evidencia una amenaza directa sobre quienes habitan o circulan en esos territorios. Esta situación ha motivado a la entidad a insistir en el compromiso de los grupos armados con el respeto al derecho internacional humanitario, cuyo objetivo principal es proteger a personas y bienes civiles que no participan en las hostilidades.

En su pronunciamiento, la Defensoría subrayó que "la información disponible hasta el momento no permite afirmar que se trate de una ofensiva nacional coordinada". Sin embargo, los hechos se inscriben en dinámicas locales y responden a la presencia de actores armados diversos en medio de un contexto de fragmentación de las estructuras ilegales. La entidad también alertó sobre la creciente utilización de drones y explosivos, modalidades que representan una transformación preocupante en la forma de la confrontación armada. De acuerdo con Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría, la utilización de estas tácticas en áreas habitadas o cercanas a bienes civiles eleva el riesgo de daños indiscriminados, lo que impone la necesidad de extremar precauciones para salvaguardar a la población no combatiente.

Frente a este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno recién posesionado para responder de manera oportuna ante la escalada de violencia y prevenir escenarios de mayor riesgo. Según la entidad, recurrir a las capacidades institucionales, atender las advertencias territoriales y seguir las recomendaciones formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas son acciones que pueden anticipar nuevas amenazas y guiar respuestas efectivas y adaptadas a cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por los recientes ataques armados según la Defensoría del Pueblo?

Según la información publicada por la Defensoría del Pueblo, los departamentos que han registrado ataques armados en los días recientes incluyen Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Estos hechos se presentaron en un corto lapso de tiempo y con especial intensidad, situación que ha puesto en estado de alerta a las autoridades y comunidades de dichas regiones.

¿Por qué la Defensoría del Pueblo considera especialmente riesgosa la utilización de drones y explosivos en zonas urbanas?

De acuerdo con lo expuesto por la Defensoría, la frecuente utilización de drones y artefactos explosivos representa una amenaza mayor debido a su capacidad para causar daños indiscriminados, especialmente cuando son empleados en zonas pobladas o cerca de bienes civiles. La entidad señala que estas nuevas modalidades de confrontación incrementan la vulnerabilidad de quienes no participan en las hostilidades y exigen redoblar las precauciones para garantizar su protección adecuada.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.