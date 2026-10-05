A diferencia de la lluvia que vivió Bogotá con granizada incluida, Abelardo de la Espriella se encontró con una situación climática completamente diferente que marcó su visita a una región de Colombia.

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Durante la activación oficial de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en el departamento del Cesar, el presidente encabezó la jornada institucional desarrollada este lunes 5 de octubre.

El mandatario nacional pausó momentáneamente la alocución presidencial frente a los asistentes debido a las elevadas temperaturas ambientales presentes en el territorio caribeño durante el evento oficial.

Inmediatamente, el jefe de Estado retomó las declaraciones públicas orientadas a explicar los pilares conceptuales de la política de seguridad territorial implementada por la administración central nacional con la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Urano.

“Quiero terminar hablando de aquellos que justifican todo este esfuerzo que estamos haciendo como Gobierno y Estado: la seguridad no es una discusión abstracta entre quienes prefieren más o menor autoridad. No, la seguridad tiene rostro, tiene cara”, indicó.

“Se ve en el campesino que puede levantarse a trabajar con tranquilidad de que no tendrá que pagarle una extorsión a ningún bandido. En el comerciante que abre las puertas de su negocio sin ver cómo un delincuente le pide plata y se lleva su trabajo.

“Son los padres que pueden vivir con tranquilidad cuando sus hijos salen a un momento de esparcimiento al parque o a la calle. Es el muchacho que puede estudiar y pensar en el futuro sin irse del Cesar, sin irse de Valledupar”.

Esto recordó la sorpresiva actitud que De la Espriella tuvo en otro discurso, aunque para este caso complementó a través de sus redes sociales el mensaje que envió antes.

Adicionalmente, el jefe del Ejecutivo reafirmó los objetivos operativos de la nueva unidad militar desplegada en Valledupar mediante una publicación difundida en su cuenta personal de X.

“En Valledupar lideré la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Toda la capacidad operacional y la determinación del Estado desplegadas en el Cesar para combatir sin descanso al crimen organizado y blindar la seguridad de los ciudadanos”.

¿Cuál es la temperatura promedio en Cesar?

El departamento del Cesar registra en octubre de 2026 una temperatura promedio oscilante entre los 28 °C y los 30 °C en sus zonas valles y planas.

Este comportamiento térmico responde a la ubicación geográfica caribeña y a las condiciones atmosféricas características de la segunda temporada lluviosa del año en Colombia.

En la capital departamental, Valledupar, las lecturas térmicas diarias muestran un promedio habitual de 28 °C, con valores máximos bordeando los 34 °C.

Las temperaturas mínimas en las horas nocturnas y de la madrugada se sitúan generalmente cerca de los 24 °C en los valles del territorio.

Sin embargo, las zonas montañosas pertenecientes a la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta presentan promedios térmicos inferiores.

En estos municipios de alta montaña, los termómetros oscilan entre los 15 °C y los 22 °C debido a la altitud geográfica registrada.

El mes de octubre se caracteriza técnicamente en la región por registrar una alta humedad relativa y precipitaciones frecuentes en varios municipios.

Estas lluvias constantes moderan ligeramente los picos extremos de calor en comparación con los meses secos del primer trimestre anual.

Adicionalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales vigila variaciones climáticas en la cuenca del Caribe colombiano durante la temporada actual.

El seguimiento meteorológico permanente permite monitorear frentes fríos, variaciones de radiación solar y la cobertura de nubes sobre el territorio cesarense.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.