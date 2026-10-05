Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella envió un contundente mensaje de respaldo a la Fuerza Pública este lunes 5 de octubre desde el Batallón de Artillería N.° 10 La Popa, en Valledupar. En su intervención ante los miembros del Ejército, el mandatario afirmó que su gobierno proporcionará todas las herramientas necesarias a los militares y policías para que puedan enfrentar a los grupos armados que operan en distintas regiones del país. De la Espriella dejó claro, además, que la Fuerza Pública está actualmente “empoderada” y remarcó: “Con la ayuda de Dios y con las armas de la República vamos a acabar con este cáncer que nos desangra”, una frase que, según sus palabras, marca el tono ofensivo que adoptará su administración frente a las estructuras criminales.

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El presidente sostuvo que en el momento actual los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía cuentan con las capacidades necesarias para desarrollar las tareas encomendadas. Así mismo, cuestionó los intentos que, de acuerdo con sus declaraciones, se han hecho en el pasado buscando debilitar la Fuerza Pública. En medio de su discurso, De la Espriella evocó una frase del cantante vallenato Silvestre Dangond—con quien sostiene una relación de amistad y negocios—diciendo: “Como dijo un hijo de esta tierra, mi compadre Silvestre Dangond: ‘me quisieron acabar y no han podido’”. El mandatario conectó esa expresión con el momento actual que atraviesan las instituciones armadas, asegurando: “Eso hicieron con la Fuerza Pública colombiana y no han podido”.

La ocasión de esta intervención fue la activación de la Fuerza de Tarea Urano, una nueva unidad militar con sede permanente en Aguachica, pero lanzada oficialmente en Valledupar. De acuerdo con la información publicada por EL PILÓN, esta fuerza especial tiene como prioridad atacar las estructuras y la cadena de mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que actúan en la región. El despliegue operativo se enfocará sobre zonas de Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar. De hecho, según detalló EL PILÓN, el posicionamiento de tropas del Ejército en puntos estratégicos del Cesar comenzó varias semanas antes del lanzamiento oficial, en labores de reconocimiento y preparación operacional.

La frase citada por el presidente nació de la canción ‘El mismo de siempre’, incluida en el álbum homónimo que Silvestre Dangond lanzó en 2014. Con el tiempo, esas palabras cobraron fuerza entre los seguidores del artista y, años después, han sido adaptadas por De la Espriella para describir la resiliencia de la Fuerza Pública colombiana, reforzando así la narrativa institucional de respaldo y ofensiva estatal frente a las amenazas criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Fuerza de Tarea Urano y cuál es su objetivo en Cesar y regiones aledañas?

La Fuerza de Tarea Urano es una nueva unidad militar creada y activada por orden del presidente Abelardo de la Espriella, con sede permanente en Aguachica. Su principal objetivo, según la información proporcionada por EL PILÓN, es atacar directamente las estructuras y la cadena de mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar, mediante operaciones coordinadas y labores de reconocimiento en puntos estratégicos de la región.

¿Por qué el presidente Abelardo de la Espriella citó a Silvestre Dangond en su discurso en Valledupar?

El presidente Abelardo de la Espriella citó una frase del cantante vallenato Silvestre Dangond—“Me quisieron acabar y no han podido”—en su discurso en Valledupar para establecer un paralelismo entre la resiliencia personal del artista y la resistencia de las Fuerzas Militares y de Policía colombianas frente a los intentos de debilitarlas. De la Espriella quiso resaltar así el apoyo institucional y el compromiso de su gobierno con la fortaleza de la Fuerza Pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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