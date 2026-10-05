Por: EL PILON SA

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En una jornada que tuvo lugar la mañana de este lunes en la plaza de armas del Batallón de Artillería n.° 10 La Popa, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, puso en marcha de manera oficial la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Este acto ceremonial marcó el inicio del denominado ‘Plan Urano’, una ambiciosa ofensiva militar orientada a neutralizar las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las redes de crimen organizado que hacen presencia en el Cesar y áreas colindantes.

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Acompañaron al mandatario tanto altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como autoridades civiles de la región, entre ellas la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco. En la ceremonia, las tropas alineadas escucharon un mensaje contundente de De la Espriella, quien subrayó el objetivo de este despliegue: reafirmar el compromiso del Gobierno nacional de restablecer la seguridad institucional y luchar de manera directa contra el terrorismo, la ilegalidad en la economía y el robo de hidrocarburos.

La nueva unidad especial tendrá al frente al coronel Óscar Fernando Reyes y se distinguirá por la articulación de capacidades operativas del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Aunque el lanzamiento formal se efectuó en Valledupar, las operaciones centrales tendrán su base en Aguachica, desde donde se coordinarán tanto las acciones de inteligencia como los controles sobre corredores estratégicos que conectan el Cesar, el Catatumbo y el sur de Bolívar.

Un aspecto relevante es que, según lo expuesto en la ceremonia, la Fuerza de Tarea Conjunta Urano ya estaba activa de facto desde hace tres semanas. En ese periodo, los militares asignados adelantaron tareas de reconocimiento y despliegue preventivo en zonas rurales identificadas como prioritarias, a fin de preparar el terreno para el trabajo coordinado que inicia formalmente con este acto. Tras la ceremonia, el presidente de la República tenía previsto sostener un Consejo de Seguridad privado junto a la cúpula militar y gobernantes regionales, donde se definirían las directrices iniciales que marcarán el rumbo operativo inmediato de esta estrategia.

¿Qué es el ‘Plan Urano’ y cuáles son sus objetivos principales?

El ‘Plan Urano’ es una ofensiva militar que busca enfrentar, de manera integral, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras de crimen organizado en el Cesar y zonas aledañas. De acuerdo con la información entregada durante el acto oficial, su objetivo central es restablecer la seguridad institucional y combatir delitos como el terrorismo, las economías ilegales y el hurto de hidrocarburos.

¿En qué consiste la Fuerza de Tarea Conjunta Urano y cuál es su área de influencia?

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano es una unidad especial que reúne capacidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional bajo el mando del coronel Óscar Fernando Reyes. Su base de operaciones estará en Aguachica y coordinará acciones en los corredores que enlazan el Cesar, el Catatumbo y el Sur de Bolívar, con una misión clara de controlar el territorio y enfrentar grupos armados ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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