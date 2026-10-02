Por: Noticiero 90 minutos

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La situación de seguridad en el sur del departamento del Chocó ha entrado en una fase crítica, luego de que la gobernadora reportara una oleada de ataques con explosivos lanzados mediante drones contra la Fuerza Pública. De acuerdo con la mandataria, estos hechos han ocurrido en el transcurso de los últimos tres días y han sido atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese lapso, se han contado once ataques en diferentes municipios de la subregión del San Juan, enfocándose principalmente en instalaciones policiales y militares.

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El primer incidente se presentó el martes en el municipio de Condoto, donde se lanzaron cuatro cargas explosivas contra la estación de Policía. Este ataque dejó como saldo un intendente herido; sin embargo, según declaraciones oficiales citadas por la gobernadora, su estado de salud no representa peligro.

Las acciones hostiles continuaron posteriormente en el municipio de Novita. Allí, las fuerzas de seguridad y la población presenciaron seis ataques adicionales perpetrados, tanto contra unidades de la Policía como del Ejército. La utilización de drones como mecanismo para lanzar explosivos evidencia un cambio en la estrategia armada y una sofisticación en los medios empleados por los grupos ilegales que operan en la zona.

La madrugada de este jueves, un nuevo ataque fue registrado en Río Iró. De acuerdo con la información oficial, la estación de Policía local fue blanco nuevamente de explosivos lanzados desde drones, sumando al clima de zozobra que atraviesa la región.

Estas acciones violentas han motivado la convocatoria de un consejo de seguridad de carácter urgente. El objetivo, según las autoridades involucradas, es analizar tanto el alcance de los ataques como la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública. Entre los principales puntos tratados en el consejo de seguridad se encuentra el refuerzo de las capacidades de defensa y la búsqueda de alternativas para contrarrestar el uso de drones en ataques armados, un fenómeno que plantea nuevos desafíos para la seguridad y la vigilancia en zonas donde la presencia institucional se ve amenazada.

Finalmente, el consejo de seguridad sirvió para coordinar las acciones entre instituciones y ajustar la estrategia, revisando los recursos que se destinarán a las zonas afectadas por estos recientes ataques del ELN.

¿Cómo afectan los ataques con drones a la seguridad en Chocó?

Los ataques con drones, como los reportados recientemente en municipios del sur de Chocó, representan un riesgo para la seguridad local, ya que dificultan la defensa y el control sobre áreas estratégicas, obligando a las autoridades a replantear sus estrategias y reforzar la presencia institucional frente a una modalidad que facilita ataques a distancia.

¿Por qué el ELN utiliza drones para lanzar explosivos en sus ataques?

De acuerdo con lo informado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha empleado drones para lanzar cargas explosivas en Chocó, lo que permite realizar ataques con menor exposición directa de sus integrantes y mayor efectividad en zonas custodiadas, demostrando una adaptación tecnológica en sus tácticas de hostigamiento armado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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