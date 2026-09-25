El rector del Instituto Técnico María Inmaculada, en Villa del Rosario, Norte de Santander, se pronunció sobre la polémica que surgió por una actividad escolar en la que estudiantes de cuarto y quinto de primaria recibieron una guía que preguntaba por las insignias de las Farc y el Eln.

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La actividad, difundida en redes sociales por familiares de los estudiantes, despertó cuestionamientos sobre el propósito de incluir símbolos de grupos armados en un ejercicio académico. Ante la controversia, el colegio inició una investigación interna para establecer qué ocurrió.

Reinel Robayo, rector de la institución educativa, aseguró en entrevista con La Opinión que ya habló con la profesora involucrada y que todavía se analiza la situación antes de entregar una conclusión.

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“Muy probablemente, el video esté editado. Ya escuchamos a la profesora y estamos analizando la situación para ver qué información vamos a dar al público y a los padres de familia”, afirmó el directivo, según el diario.

Rector negó que exista adoctrinamiento

Robayo también rechazó que en el colegio se promuevan ideas relacionadas con alguna organización armada o una determinada ideología política.

En conversación con el periódico, el rector sostuvo que el caso no corresponde a un supuesto adoctrinamiento y señaló que los padres de familia ya habían recibido información de la docente sobre la actividad.

“Este no es un caso de adoctrinamiento y los papás lo saben, ellos recibieron el mensaje de la profesora”, manifestó el funcionario, de acuerdo con lo recogido por La Opinión.

El medio de comunicación también señaló que Robayo defendió el debido proceso para la docente y confirmó que ella continúa impartiendo clases mientras avanza la investigación interna.

“Están haciendo un juicio sin un debido proceso”, expresó el rector.

La polémica surgió luego de que circulara un video relacionado con una guía en la que se preguntaba a los estudiantes: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el Eln?”. También se conoció un audio atribuido a la profesora, en el que habla de las calificaciones y de una eventual evaluación sobre los temas incluidos en la actividad.

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Secretaría de Educación pidió explicaciones

El caso también llegó a las autoridades educativas de Norte de Santander. La Secretaría de Educación departamental informó que se comunicó con el rector del colegio y le solicitó un informe sobre los hechos denunciados.

Hilse Aldana Pérez, secretaria de Educación, indicó que, después de recibir la información de la institución, se definirán las actuaciones correspondientes desde el área de inspección y vigilancia. La funcionaria reiteró que los establecimientos educativos deben ser espacios seguros y libres de cualquier forma de violencia.

Por ahora, la institución mantiene abierta la investigación interna mientras las autoridades educativas esperan el informe solicitado. La situación deberá establecer si la actividad correspondió a un ejercicio académico sobre el conflicto armado o si incumplió las orientaciones aplicables a este tipo de contenidos.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.