Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Ábrego, ubicado en Norte de Santander, fue escenario de un trágico episodio que ha conmocionado a la comunidad local y a las autoridades policiales. Dos uniformados de la Policía Nacional fueron asesinados en un ataque armado ocurrido mientras se movilizaban en una patrulla en esta zona del país. Las víctimas corresponden al intendente de la estación de Policía de Ábrego, Cesar Rodríguez, y al auxiliar Bryan Lizarazo. Los primeros reportes revelan que ambos se dirigían a participar en una jornada recreativa organizada para la comunidad. La información suministrada indica que los agresores abrieron fuego con un fusil contra el vehículo policial, causándoles la muerte de manera inmediata.

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De acuerdo con las versiones preliminares, el conductor del vehículo habría intentado evadir el ataque efectuando una maniobra para salir de la línea de fuego, pero no logró escapar del ataque armado. La patrulla terminó a un costado de la vía, muy cerca de una zanja, lo que refleja la tensión vivida en ese instante. Por el momento, no se ha identificado de manera oficial a los responsables directos del asesinato. Sin embargo, se sabe que esta región del Catatumbo es un territorio donde mantienen presencia varios grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), aunque las autoridades aún no han atribuido el ataque a un grupo específico.

La Policía reaccionó desplegando un extenso operativo en la zona con el fin de identificar y capturar a los culpables, así como para esclarecer los detalles de cómo se produjo el atentado. Las investigaciones continúan abiertas y se espera que próximamente se entregue información oficial sobre el avance del caso, así como las acciones que se adoptarán para encontrar a los responsables de este crimen. Este hecho ha vuelto a poner en evidencia las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los uniformados en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales es constante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los grupos armados que tienen presencia en el Catatumbo?

Según la información suministrada en el reporte, en la zona del Catatumbo operan distintas organizaciones armadas, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras provenientes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Las autoridades aún no han confirmado si alguno de estos grupos está detrás del ataque a la patrulla de policía en Ábrego.

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra los policías en Ábrego, Norte de Santander?

De acuerdo con los primeros informes, el ataque se produjo mientras los policías se desplazaban en una patrulla para participar en una jornada recreativa comunitaria. Los agresores dispararon con un fusil al vehículo policial, dejando la patrulla a un costado de la vía, cerca de una zanja. Se investiga si el conductor intentó maniobrar para evitar los disparos, sin éxito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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