Por: El Espectador

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Un ataque armado ocurrido en Ábrego, Norte de Santander, cobró la vida de dos policías que se dirigían a una actividad preventiva en un colegio del municipio. El hecho, registrado a las 9:30 de la mañana del viernes 25 de septiembre de 2026, ha conmocionado tanto a la institución como a las autoridades nacionales. Los uniformados, identificados como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años, fueron blanco de disparos mientras se movilizaban en un vehículo institucional. Los agresores, quienes luego huyeron en dirección a Cúcuta, no han sido identificados oficialmente.

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De acuerdo con El Espectador, la noticia generó inmediata reacción de la Policía Nacional, que expresó su rechazo al atentado mediante un comunicado. En el mensaje, la institución resaltó que "honra la memoria de quienes entregaron su vida al servicio de la comunidad y al cumplimiento de la misión constitucional". A este pronunciamiento se sumó el presidente Abelardo de la Espriella, quien manifestó a través de su cuenta de X que en la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del denominado grupo ‘Ejército de Liberación Nacional’ (ELN) y aseguró haber dado instrucciones para identificar y capturar a los responsables del ataque, calificando el hecho como obra de un grupo narcoterrorista.

El general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional, también confirmó el fallecimiento de los dos funcionarios por medio de redes sociales. Barrera Peña envió condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, subrayando el compromiso de la institución de acompañarles y de trabajar de manera decidida para que los autores de este crimen enfrentan la justicia. De acuerdo con la información de El Espectador, el coronel Carlos Angarita, comandante de Policía en Norte de Santander, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos (COP) para quienes aporten información útil que permita identificar y ubicar a los responsables. Además, indicó que la Policía Nacional, junto al Ejército, desplegó recursos operativos e investigativos para el esclarecimiento del caso.

Los hechos siguen siendo objeto de investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas del ataque y poner a disposición judicial a quienes resulten responsables. La comunidad y la institución policial permanecen a la espera de resultados en esta investigación, que evidencia el clima de riesgo y tensión que viven los uniformados en ciertas regiones del país.

¿Quiénes eran los policías asesinados en el ataque en Ábrego, Norte de Santander?

Los policías víctimas del ataque fueron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Bryan Stiven Lizarazo Torres, de 19 años. Ambos se encontraban en cumplimiento de una tarea preventiva en un colegio del municipio cuando fueron atacados, según reportó El Espectador.

¿Qué acciones ha tomado la Policía Nacional tras el ataque a sus uniformados en Ábrego?

Después del atentado, la Policía Nacional anunció, a través del general Jesús Alejandro Barrera Peña y el coronel Carlos Angarita, que se han desplegado fuerzas operativas e investigativas en coordinación con el Ejército. Asimismo, se ofreció una recompensa de hasta COP 50 millones por información sobre los responsables, reafirmando el compromiso institucional de esclarecer los hechos y brindar apoyo a las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.