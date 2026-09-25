Por: EL PILON SA

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En respuesta a la ola de acciones criminales que han alterado el orden público, las autoridades del Cesar fortalecieron la estrategia de seguridad mediante la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente. Este órgano está encabezado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, quien trabaja en estrecha coordinación con la Fuerza Pública y los mandatarios locales, sumando esfuerzos para devolverle la tranquilidad a la región. De acuerdo con los determinantes del PMU, la meta principal es enfrentar y contener de manera eficaz las amenazas recientes a través de una serie de decisiones concretas y coordinadas.

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Entre las determinaciones sobresale el aumento de la recompensa hasta $150 millones por información conducente a identificar y capturar a quienes han desplegado drones cargados con explosivos para atacar a la Fuerza Pública. Esta medida se implementa como incentivo prioritario en los municipios de Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria, que actualmente experimentan mayores riesgos por parte de organizaciones criminales. De acuerdo con lo manifestado en el encuentro de seguridad, esta decisión busca motivar a la ciudadanía a aportar datos valiosos que permitan anticiparse a las nuevas estrategias delictivas y fortalecer las investigaciones.

Simultáneamente, las autoridades también informaron sobre el avance de la llamada ‘Operación Urano’, una arremetida operativa que se ejecuta específicamente en el sur del departamento. El principal objetivo es atacar las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales, sobre todo el robo de hidrocarburos extraídos del poliducto, el cual ha sido señalado como uno de los pilares económicos para estas estructuras delincuenciales. El despliegue, según la Gobernación, busca neutralizar este delito y así debilitar la capacidad operativa de los criminales que afectan la estabilidad regional.

Las autoridades del Cesar hicieron énfasis en que la colaboración ciudadana es fundamental para anticiparse a nuevas formas de violencia, investigar hechos y poner en manos de la justicia a los responsables. “La seguridad del Cesar no tiene fronteras municipales, la defendemos unidos”, afirmaron las fuerzas coordinadas al término del consejo de seguridad, remarcando la importancia de la cooperación institucional y comunitaria frente a los desafíos en materia de orden público.

¿En qué consiste el Puesto de Mando Unificado permanente instalado en el Cesar?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente es una instancia coordinada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, junto a la Fuerza Pública y mandatarios locales, cuyo propósito es centralizar y reforzar la respuesta a las acciones criminales en el Cesar, permitiendo monitoreo continuo, toma de decisiones conjuntas y despliegue ágil de estrategias de seguridad en distintos municipios del departamento.

¿Cuáles son los objetivos de la ‘Operación Urano’ mencionada por las autoridades del Cesar?

La ‘Operación Urano’ es un operativo enfocado en el sur del Cesar, cuyo principal objetivo es atacar las finanzas de los grupos armados ilegales, especialmente neutralizando el robo de hidrocarburos del poliducto. Mediante acciones concretas, se busca debilitar la principal fuente de recursos económicos de estas estructuras y reducir su capacidad de delinquir en el departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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